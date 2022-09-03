Elazığ'da Mevsimlik Işçilerin Mesaisi Devam Ediyor













Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da kadın tarım işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladıkları mesailerine, güneşin altında devam ederek ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.Elazığ'da çeşitli tarım işlerinde çalışan mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi devam etmekte. Bu çerçevede merkeze bağlı Alatarla köyünde üretildikten sonra kurutulup ihracata gönderilen 800 ton kabak v.b. için mevsimlik işçiler yoğun mesai harcıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara gelerek kabak v.b. işinde hummalı bir çalışmaya başlayan erkek, kadın ve genç işçiler sıcak havaya rağmen yoğun mesai yapıyor. Büyük çoğunluğu şehir dışından gelen işçiler, saat 07.00'da mesaiye başlıyor. Yaklaşık 1 ay boyunca sıcaklığa aldırış etmeden çalışan kadınlar tarafından toplanıp, kesilerek kurutulan 800 ton domates, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Kurutulmuş domat işinden ekonomik kazanç elde eden işçiler, böylelikle ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor.Şanlıurfa'dan kabak v.b. toplamaya geldiklerini belirten mevsimlik işçisi Hasan Kuş, “Burada domat toplayarak çalışıyoruz. Ailemden 6 kişi ile buraya ekmek parası için geldik. Hava çok sıcak bizde bu durumdan etkileniyoruz. Sabah saat 07.00'da başlayıp akşam 19.00'a kadar çalışıyoruz” dedi.Maddi olarak sıkıntıları olduklarını için çalıştıklarını aktaran Emine Kış, “Domates topluyoruz kesiyoruz. Sıcak havalarda çalışmak zor oluyor. Tek gayemiz ailemize ekonomik olarak katkıda bulunmak” ifadelerini kullandı.Şanlıurfa'dan kabak v.b. kurutmaya geldiklerini aktaran Pınar Ay, “Ekmek parası için buradayız. Şanlıurfa'dan 70 kişi buraya geldik. Hava sıcak ancak çalışmaya devam ediyoruz. Sabah 07.00'da çalışmaya başlıyoruz. Akşam 19.00'da işi bırakıyoruz. Havaların sıcak olması bizim işimizi daha da zorluyor. Ailemize destek olmak için bizlerde burada çalışıyoruz” diye konuştu.