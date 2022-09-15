Kaza, Kovancılar ilçesi Elazığ Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 CKA 127 plakasına sahip otomobil önce refüje çıktı, ardından ağaca çarptı. Kaza sonucunda 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay mahaline sağlık ve polis ekipleri yollandı. Yaralı, kaza yerinde gerçekleştirilen müdahale sonrası ambulansla ilçedeki sağlık kuruluşuna kaldırılarak tedavilerine başlandı. Polis ekipleri, olay mahalinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
YAŞAM
15 Eylül 2022 - 16:54
Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
Elazığ'da refüje çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
YAŞAM
15 Eylül 2022 - 16:54
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