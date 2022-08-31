YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:58

Elazığ'da Robotik Kodlama Eğitimine Çocuklardan Yoğun Ilgi - Elazığ

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:58
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Elazığ'da Robotik Kodlama Eğitimine Çocuklardan Yoğun Ilgi - Elazığ


Elazığ Belediyesi tarafından Güneykent Sosyalhane Binası'nda robotik kodlama eğitim verilmeye başlandı. Eğitime çocuklar büyük ilgi gösterdi.


Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın 11 Ana Başlıkta 100 Proje'si arasında yer alan ve hizmete sunulan Elazığ Belediyesi Güneykent Sosyalhane Binası'nda eğitimler başladı. Çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil benzer şekilde üreten bireyler haline getirilmesi ve akademik kariyerlerine katkı sağlanmasını destekleyen "Robotik Kodlama" kursu eğitimleri başladı. Güney Çevre Yolu Yemişlik mevkii yeni TOKİ bölgesinde inşa edilen binada gerçekleşen kurslara onlarca çocuk başvurdu. Belirli yaş grubundaki çocuklara verilen kursuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi.




Gelişmiş ülkelerde yazılım-kodlama alanında büyük yatırımlar yapıldığına en önemli Belediye Başkan Yardımcısı Bilginoğlu, “Robotik kodlama eğitimlerini çocuklarımız için çok önemsiyoruz. Geleceğin ekonomisini şimdiden bu alan belirliyor. Bizler sosyal belediyecilik ilkesiyle hem çocuklarımıza faydalı bir eğitim veriyoruz aynı zamanda da ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu alandaki eğitimler özellikle küçük yaşta verilmeli. Bizim ülkemizden, şehrimizden de bu üstün zekalı çocukların çıkması ve geleceği şekillendirmesi için bunun gibi eğitimleri vermeye devam edeceğiz" dedi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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