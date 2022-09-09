YAŞAM
09 Eylül 2022 - 16:01

Elazığ'da tekne battı: Tekneyle birlikte suda kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor

Elazığ'da Keban Barajında balıkçı teknesi battı. Bir kişi kendi çabalarıyla kurtulurken tekneye beraber suya gömülen diğer şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.

YAŞAM
09 Eylül 2022 - 16:01
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Elazığ’da tekne battı: Tekneyle birlikte suda kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor

Olay, merkeze bağlı Fatmalı köyü mevki Keban Baraj Gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çalışan baraj üzerinde bulunan alabalık kafeslerini kontrol amaçlı tekne ile suya açıldı. 2 çalışan kafeslerdeki ağı gerdirme çalışması yaparken tekne bir anda ters döndü. A.Ö. kendi çabaları ile kurtulup kafeslere tutunurken, Yaşar Zariç (56) ise tekne ile birlikte suya gömüldü. A.Ö., yarım saat boyunca bağırarak yardım çağırmaya çalıştı. Bu sırada diğer çalışanlar suda tekneyi görmeyince, bir başka tekne ile olay mahaline yardıma gitti. haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar yollandı. Dalgıçlar kurtulan şahsı yer göstermesi için yanına alarak tekne ile olayın yaşandığı yere gitti. Suda kaybolan şahsın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kamil Can Kılıç

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Haber Editörü
Haber Editörü
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