YAŞAM
11 Eylül 2022 - 09:50

Elazığ'da tekneyle birlikte suda kaybolan şahıs 'ROW' ile aranıyor

Elazığ'da Keban Barajında tekneyle birlikte suya gömülen şahsı arama çalışmaları sürüyor. Derinliğin yer yer 70 metreyi bulmasından dolayı arama çalışmalarının bölgeye gönderilen su altı arama cihazı ‘ROW' ile yapıldığı öğrenildi.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 09:50
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Elazığ’da tekneyle birlikte suda kaybolan şahıs ‘ROW’ ile aranıyor

Olay, önceki gün merkeze bağlı Fatmalı köyü mevki Keban Baraj Gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çalışan baraj üzerinde bulunan alabalık kafeslerini kontrol amaçlı tekne ile suya açıldı. 2 çalışan kafeslerdeki ağı gerdirme çalışması yaparken tekne bir anda ters döndü. A.Ö. kendi çabaları ile kurtulup kafeslere tutunurken, Yaşar Zariç (56) ise tekne ile birlikte suya gömüldü. A.Ö., yarım saat boyunca bağırarak yardım çağırmaya çalıştı. Bu sırada diğer çalışanlar suda tekneyi görmeyince, bir başka tekne ile olayın gerçekleştiği yere yardıma gitti. haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar yollandı. İlk gün su altı ve üstünden yapılan aramalarda bir ize rastlanamazken dalgıçlar dün teknenin yerini tespit etti. Yer yer 70 metreyi bulan derinlikten dolayı bölgeye Jandarma Genel Komutanlığından su altı arama cihazı ‘ROW' gönderildi.
Dün itibari ile aramaların ROW cihazı ile sürdüğü öğrenildi.

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