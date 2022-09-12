Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Sivrice ilçesi, Ügrük köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda belli olmayan bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olayın gerçekleştiği yere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yollandı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangında şu ana kadar 500 dönüm alanın ve bir evin zarar gördüğü öğrenildi.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 06:48
Elazığ'daki orman yangınına yönelik müdahale sürüyor
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 06:48
EDİTOR
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