Elbistan'da 120 Bin Lira Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi - Kahramanmaraş













Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 100 bin liranın üstünde olan 17 adet gümrük kaçağı ve klonlanmış mobil cihaz elde edildi.Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde telefon kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. KOM ekiplerinin çalışması sonucunda S.K. ve V.G. adlı şahıslardan toplamda 17 adet klonlanmış gümrük kaçağı mobil cihaz elde edildi. Piyasa değeri yaklaşık 120 bin lira olan telefonlara el konuldu. Kaçak cep telefonları ile ilgisi olduğu sebebi ile söz konusu şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.