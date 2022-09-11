EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 11:26

Elbistan'da "siyah altın" hasadı başladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ekimi yapılan ve önemli bir geçim kaynağı olan çerezlik siyah ay çekirdeğinin hasadına başlandı.

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 11:26
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Elbistan’da


Çiftçiler, 5 ay önce ektikleri ve bin bir emekle büyüttükleri ay çekirdeğini, sofralara göndermek için tarlada hummalı bir çalışmanın içerisine girdi.

İlçeye bağlı Doğan Mahallesi'ndeki tarlalarda işçiler tarafından kesimi yapılan siyah ay çekirdeği, birkaç gün kuruduktan sonra biçerdöver ekiplerinin desteğin ile tanelerine ayrılıyor. Kurutma aşamasından sonra elenen ay çekirdeği, satışa hazır hale geliyor.



Mahalle çiftçilerinden ziraat mühendisi Ramazan Ceran, Çin'den ithal edilen siyah ay çekirdeğinin Elbistan Ovası'na uyum sağladığını söyledi.

Uzun yıllar ekimi yapılan yerli ay çekirdeğinin yerini siyah ay çekirdeğine bıraktığını belirten Ceran, “Daha önceden Çin'den ithal edilen bir üründü. 5 yıldır da rahatlıkla burada ekimini yapıyoruz. Önemli bir üretim potansiyeline sahip bir ürün haline geldi. Elimizden geldiğince kaliteli ürün almaya çalışıyoruz. Güzel bir verim bekliyoruz. Tezgahlara gelmeden dalındaki son olarak hali bu. Kesimi yapıldıktan 3-5 gün kuruduktan sonra biçerdöverle hasadı tamamlayıp pazarlamaya hazır olacağız” dedi.

Ay çekirdeği yetiştiriciliğinin meşakkatli olduğuna değinen Ceran, “Dünyadaki bu ekonomik olaylardan dolayı maliyet artışlarını da göz önünde bulundurarak en güzel ürünü almaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince vatandaşlarımıza iyi bir çerezlik ürün sunma gayretindeyiz. Biz bu çekirdeği ‘siyah altın' olarak değerlendiriyoruz. Daha önceleri de ekiyorduk. O zamanlar beyaz çekirdek ekiliyordu. Vatandaşların tercihini siyah çekirdekten yana değiştirmesi bizi de bu ürüne yöneltti” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Editörü
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