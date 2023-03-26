Elden borçlarını kapatmak isteyenler hemen başvursun! O banka anında 10.000 TL faizsiz kredi veriyor: Borçlardan arınmanın tam zamanı

Yapı Kredi'den yeni kampanya geldi. Yeni müşteriler için faizsiz nakit desteği sağlamaktadır. Faizsiz, belirli aya kadar taksit imkanı ile nakit kredi sundu. Kaç ay vade imkanı sunmaktadır? Başvuru nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde.
O BANKADAN NAKİT İHTİYACI OLANLARA FAİZSİZ 10.000 TL!Maaşlarda gerçekleşen zamlar vatandaşları sevindirdi. Fakat enflasyonun yükselişi ile birlikte artış sağlayan şartlar vatandaşı tekrardan zorladı. Maaşlarda gerçekleşen zamlar ile birlikte ihtiyaçlarda maliyetlerin artışı vatandaşın geçimini zorladı.
Uzmanlar tarafından kredi kartları ve krediye ihtiyacın arttığı tespit edildi. Nakit ihtiyacı artan vatandaş soluğu bankada aldı. Bankaların kampanyaları vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Müşteriler bankalardan alınan kredilerin ardından ödemeleri sağlamakta zorlanmaktadır. Müşteriler düşük faiz ve faizsiz kampanyaları araştırmaktadırlar. Yapı Kredi Bankası, Mart ayı kampanyasını vatandaşlara sunmuştur. Yeni müşterilerin dikkatini çeken kampanya yayınlamıştır. Yapı Kredi Bankası 10.000 TL nakit destek sağlamaktadır. 10.000 TL'ye varan nakit ihtiyaç kredisi faizsiz, taksitli imkan ile kampanyalar arasında yerini almıştır. Kampanya yalnız yeni müşteriler için geçerli olacaktır. Krediler faizsiz 6 aya varan taksit ile müşterilere sunulmuştur. 10.000 TL üzerinde olan kredilerde faiz oranları belirlenecektir. Faizsiz 10.000 TL nakit kredi kampanyasına müşteri olunması için 31 Mart 2023 son tarihtir. Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden müşteri olunmalıdır. Müşteri olunması dahilinde nakit kredi başvurusu 15 Nisan 2023 tarihine kadar geçerlidir.