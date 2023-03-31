Kredi
31 Mart 2023 - 09:15

Elden borcu birikenler dikkat! Kamu bankaları kredi vanasını açtı: Faizsiz kredi dağıtacak!

Hem uzun vadeli hem faizsiz kredi almak artık mümkün peki bu ballı kredi kimlere sağlanıyor. Detaylar haberimizde...

Kredi
31 Mart 2023 - 09:15
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Elden borcu birikenler dikkat! Kamu bankaları kredi vanasını açtı: Faizsiz kredi dağıtacak!
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EN BALLI KREDİ DEVRİ BAŞIYOR



Kredi çekmek isteyenlerin elini kolunu bağlayan nedenlerin başında kredinin az vade seçenekli olması ve faiz tutarlarının da neredeyse tefecilerden yüksek olmasıdır. Ancak kamu bankaları vatandaşların bu derdine derman olacak bir kampanyaya imza attı. Buna göre kredi almak isteyenler yüksek faiz ödemekten kurtuluyor.

kredi



Hem uzun vade seçeneği olan hem de faizi olmayan kredi seçeneği kamu bankaları tarafından hazırlandı. Peki bu krediden yararlanmak için ne yapmak gerekiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onay ından geçen sıfır faizli ve uzun vadeli kredi fırsatı devri resmen başlıyor. 3 kamu bankası bu iş için elini taşın altın a koydu bile. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından kredi çekmek isteyen vatandaşlar için oluşturulan bu kredide faiz yok. İşte kamu bankalarının imza attığı o faizsiz kredi desteği …

ŞARTLARI NELER?

Halkbank, Ziraat Katılım ve Vakıfbank nakite sıkışan vatandaşların resmen imdadına koştu. Bu faizsiz krediden yararlanmak için ise bazı şartlar var. İşte detaylar…Bu kamanya öncelikle genç girişimci kadınlar için oluşturuldu. Esnaf Kredisi olarak Halkbank kadınlara yönelik olarak oluşturulan bu kampanya ya müracaat edenlere tam 500 bin liraya kadar faizsiz kredi veriliyor. Bu kampanya aynı zamanda genç çiftçiler içinde geçerli olacak. Başvuru yapmak isteyen kadın girişimcilerin kosgeb eğitimlerini tamamlamış olmaları şartı aranıyor. Üstelik 30 yaşını da geçmemiş olması şartı var.

Minimum 1 senelik ustalık belgesine sahip ve 1 yıldır da işletmesini kuran girişimciler yararlanabiliyor.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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