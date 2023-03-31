Elden borcu birikenler dikkat! Kamu bankaları kredi vanasını açtı: Faizsiz kredi dağıtacak!

EN BALLI KREDİ DEVRİ BAŞIYOR
Kredi çekmek isteyenlerin elini kolunu bağlayan nedenlerin başında kredinin az vade seçenekli olması ve faiz tutarlarının da neredeyse tefecilerden yüksek olmasıdır. Ancak kamu bankaları vatandaşların bu derdine derman olacak bir kampanyaya imza attı. Buna göre kredi almak isteyenler yüksek faiz ödemekten kurtuluyor.
Hem uzun vade seçeneği olan hem de faizi olmayan kredi seçeneği kamu bankaları tarafından hazırlandı. Peki bu krediden yararlanmak için ne yapmak gerekiyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onay ından geçen sıfır faizli ve uzun vadeli kredi fırsatı devri resmen başlıyor. 3 kamu bankası bu iş için elini taşın altın a koydu bile. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından kredi çekmek isteyen vatandaşlar için oluşturulan bu kredide faiz yok. İşte kamu bankalarının imza attığı o faizsiz kredi desteği …