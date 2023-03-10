Elden borcu olanların derdine derman olacak! O bankadan sıfır faizli 10.000 TL kredi müjdesi geldi!

Türkiye İş Bankası, maaşını taşıyan ve kredi kartı kullanan müşterilerine faizsiz 10.000 TL nakit avans veriyor. Nakit avans müşterinin hesabına anında yatırılacak ve 5 aya kadar kullanılabilecek.
Faizsiz Nakit Avans Sunan Mobil Uygulama KampanyasıTürkiye İş Bankası, müşterilerini mobil bankacılık uygulaması İşCep'i kullanmaya teşvik etmek için yeni bir kampanya başlattı. Uygulamayı indiren ve yeni müşteri olarak kayıt olan müşteriler, 10.000 TL tutarında faizsiz nakit avanstan yararlanabiliyor. Nakit avans 5 aya kadar kullanılabiliyor ve tamamen ücretsiz.
Faizsiz Nakit Avans Kampanyası ile Müşterilerine Destek Oluyor
Türkiye İş Bankası, müşterilerine destek olmak amacıyla 10.000 TL tutarında faizsiz nakit avans vermek üzere başlattığı bu yeni kampanya, acil ihtiyaçlarını karşılamak için acil nakit ihtiyacı olan müşterilere finansal destek sağlamayı amaçlıyor. Nakit avans, 5 aya kadar kullanabiliyor ve tamamen ücretsiz. Bu kampanya, bankanın müşterilerine düşük faizli kredi ve faizsiz nakit avans sağlamaya yönelik devam eden çalışmalardan bir tanesi.