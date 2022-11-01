YAŞAM
01 Kasım 2022 - 10:57

Elektrik aboneliği nedir, nasıl yapılır? Elektrik aboneliği için gerekli belgeler

Elektrik aboneliğini üzerine almak isteyen kişiler neler yapabileceğini araştırıyor. Kiracılar ya da ev sahipleri elektrik aboneliğini üzerine almak zorundadır. Bu durumda yapabileceğiniz işlemleri sizlerle paylaşıyoruz. İşte elektrik aboneliği alma yöntemleri…

YAŞAM
01 Kasım 2022 - 10:57
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Elektrik aboneliği nedir, nasıl yapılır? Elektrik aboneliği için gerekli belgeler


Elektrik aboneliği, elektriği kapalı olan bulunan yerlerdeki elektriği açma işlemi olarak bilinir. Ev sahipleri ya da kiracıların eve taşınması durumunda elektrik açma işlemlerini yapması gerekir. Elektrik abone işlemleri yapılması ile birlikte elektriğiniz şebeke sistemine bağlanır. Başkası adına yapılacak olan abonelik işlemleri için de noter onaylı ve vekaletnameye ihtiyacınız vardır. Abone işlemleri gerçekleştirirken bağlama ücreti ile birlikte abone ücreti de alınmaktadır. İşte elektrik aboneliği alma yöntemleri…

ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Elektrik abonelik işlemleri için bireylerin kurum ve kuruluşlar tarafından istenen evrakları tamamlaması gerekir. Kişilerden istenen evraklar şahıslara ve firmalara göre farklılık gösterebilir. Kişi ve kurumlardan istenen elektrik aboneliği evrakları şu şekildedir:



Kişiler için:

Önceki tesisat numarası

Arkalı ve önlü kimlik fotokopisi

İkametgah

Aslı ile beraber vergi kimlik numara fotokopisi

T.C kimlik numarası

Ev sahiplerine özel olarak Tapu ve deprem sigortası

Kiracılar için kira kontratı belgeleri gerekmektedir.

Firmalar için:

Kira ya da tapu kontratları

Vergi levhası

Arkalı ve önlü bir şekilde kimlik fotokopisi

Önceki tesisat numarası

İkametgah

Firmalara özel olan imza bildirisi

Kaşe

Ticaret odası çalışma belgesi, gerekli belgeler içerisinde yer almaktadır.

elektrik abonelik işlemelri

Yeni olan binalara elektrik bağlama için:

Tasdikli elektrik planı ya da örnek plan numarası

Habitat raporu, yani inşaat mülkiyet lisansı

Bina belgesi, yani tapu, ikametgah, kira kontratı gibi belgeler

T.C kimlik ruhsatı, ehliyet ya da nüfus cüzdanı olabilir.

Yeni olan binalarda Kiracılara özel:

 Bina kime ait ise onun adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası

Bina sahibi eğer şahıs yerine bir şirket ise Vergi No, adı ve unvan bilgileri talep edilir

Bunun yanı sıra kişilerden zorunlu deprem sigortası poliçesi de istenir.

Yeni yapılan düzenlemeler kapsamında ev sahiplerinin zorunlu deprem sigortası yaptırması gerekir. Elektronik abonelik işlemleri için kuruma başvuracak kiracıların mutlaka ev sahibinin deprem sigortası olup olmadığını öğrenmesi gerekir.Zorunlu deprem sigortası yaptırmak ev sahiplerini ilgilendiren bir durumdur. Elektrik aboneliği açtırmak için gittiğiniz zaman deprem sigorta poliçesini de bildirmeniz gerekir.

Gerekli belgenin fotokopisi alındıktan sonra orijinali size teslim edilir. Bunun yanı sıra kimlik fotokopisi ve kira kontratı fotokopisi de sizden olmaktadır. Daha sonra abonelik işlemleri için bir form doldurmanız gerekir. Adres bilgilerini de tamamladıktan sonra abonelik ücretini vezneye ödemeniz gerekir. Belgenin teslim edilmesi ile birlikte imza attıktan sonra abonelik işleminiz tamamlanmış olacak. Gün içinde elektrik şirketi sayaç kontrolü yaparak elektriğinizi bağlayacaktır. Elektriğinizin açılmaması durumunda tekrardan aynı yere bildirmeniz gerekir.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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