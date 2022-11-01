Elektrik aboneliği nedir, nasıl yapılır? Elektrik aboneliği için gerekli belgeler







ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?







Elektrik aboneliği, elektriği kapalı olan bulunan yerlerdeki elektriği açma işlemi olarak bilinir. Ev sahipleri ya da kiracıların eve taşınması durumunda elektrik açma işlemlerini yapması gerekir. Elektrik abone işlemleri yapılması ile birlikte elektriğiniz şebeke sistemine bağlanır. Başkası adına yapılacak olan abonelik işlemleri için de noter onaylı ve vekaletnameye ihtiyacınız vardır. Abone işlemleri gerçekleştirirken bağlama ücreti ile birlikte abone ücreti de alınmaktadır. İşte elektrik aboneliği alma yöntemleri…Elektrik abonelik işlemleri için bireylerin kurum ve kuruluşlar tarafından istenen evrakları tamamlaması gerekir. Kişilerden istenen evraklar şahıslara ve firmalara göre farklılık gösterebilir. Kişi ve kurumlardan istenen elektrik aboneliği evrakları şu şekildedir:Kişiler için: Önceki tesisat numarası Arkalı ve önlü kimlik fotokopisi İkametgah Aslı ile beraber vergi kimlik numara fotokopisi T.C kimlik numarası Ev sahiplerine özel olarak Tapu ve deprem sigortası Kiracılar için kira kontratı belgeleri gerekmektedir. Firmalar için: Kira ya da tapu kontratları Vergi levhası Arkalı ve önlü bir şekilde kimlik fotokopisi Önceki tesisat numarası İkametgah Firmalara özel olan imza bildirisi Kaşe Ticaret odası çalışma belgesi, gerekli belgeler içerisinde yer almaktadır.Yeni olan binalara elektrik bağlama için: Tasdikli elektrik planı ya da örnek plan numarası Habitat raporu, yani inşaat mülkiyet lisansı Bina belgesi, yani tapu, ikametgah, kira kontratı gibi belgeler T.C kimlik ruhsatı, ehliyet ya da nüfus cüzdanı olabilir. Yeni olan binalarda Kiracılara özel: Bina kime ait ise onun adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası Bina sahibi eğer şahıs yerine bir şirket ise Vergi No, adı ve unvan bilgileri talep edilir Bunun yanı sıra kişilerden zorunlu deprem sigortası poliçesi de istenir. Yeni yapılan düzenlemeler kapsamında ev sahiplerinin zorunlu deprem sigortası yaptırması gerekir. Elektronik abonelik işlemleri için kuruma başvuracak kiracıların mutlaka ev sahibinin deprem sigortası olup olmadığını öğrenmesi gerekir.Zorunlu deprem sigortası yaptırmak ev sahiplerini ilgilendiren bir durumdur. Elektrik aboneliği açtırmak için gittiğiniz zaman deprem sigorta poliçesini de bildirmeniz gerekir. Gerekli belgenin fotokopisi alındıktan sonra orijinali size teslim edilir. Bunun yanı sıra kimlik fotokopisi ve kira kontratı fotokopisi de sizden olmaktadır. Daha sonra abonelik işlemleri için bir form doldurmanız gerekir. Adres bilgilerini de tamamladıktan sonra abonelik ücretini vezneye ödemeniz gerekir. Belgenin teslim edilmesi ile birlikte imza attıktan sonra abonelik işleminiz tamamlanmış olacak. Gün içinde elektrik şirketi sayaç kontrolü yaparak elektriğinizi bağlayacaktır. Elektriğinizin açılmaması durumunda tekrardan aynı yere bildirmeniz gerekir.