Faturalar konusunda zorlanan vatandaşlara yardım amacıyla başlatılan elektrik destek ödemeleri ile ilgili vatandaşın merakı arttı. Peki elektrik faturası destek ödemesi nasıl alınır? Fatura destek ödemeleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜNDEM
01 Kasım 2022 - 23:44
Elektrik destek ödemeleri başladı! PTT'den herkes alabilecek
Vatandaş merakla elektrik destek ödemeleri ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki elektrik destek ödemeleri nasıl alınır? Elektrik destek ödemesi ne kadar? Tüm detaylar haberimizde.
GÜNDEM
01 Kasım 2022 - 23:44
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