GÜNDEM
01 Kasım 2022 - 23:44

Elektrik destek ödemeleri başladı! PTT'den herkes alabilecek

Vatandaş merakla elektrik destek ödemeleri ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki elektrik destek ödemeleri nasıl alınır? Elektrik destek ödemesi ne kadar? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
01 Kasım 2022 - 23:44
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Elektrik destek ödemeleri başladı! PTT'den herkes alabilecek


Faturalar konusunda zorlanan vatandaşlara yardım amacıyla başlatılan elektrik destek ödemeleri ile ilgili vatandaşın merakı arttı. Peki elektrik faturası destek ödemesi nasıl alınır? Fatura destek ödemeleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FATURA DESTEK ÖDEMELERİ

Fatura konusunda zorlanan vatandaşların alabileceği fatura destek ödemeleri PTT üzerinden yapılıyor. Edinilen bilgilere göre ödemeler nakit olarak yapılmayacak ve 260 TL destek verilecek. PTT üzerinden yapılan başvurular sonucunda otomatik fatura olarak karşılanacak ve nakit ödemesi yapılmayacak. Fatura destek ödemeleri zamlar doğrultusunda düşünüldüğünde evde olan kişi sayısına bağlı olarak 130 TL'den başlayarak 260 TL'ye kadar çıkabilecek.



Elektrik Faturası Destek Ödemeleri Başladı

FATURA DESTEK ÖDEMELERİ

Elektrik faturası destek ödemeleri şu şekilde hesaplandı; 1 ya da 2 kişilik evlere aylık 75 kilovatsaat 130 TL; 3 kişilik evlere aylık 100 kilovatsaat 173 TL; 4 kişilik evlere aylık 125 kilovatsaat 216 TL; 5 kişi ve daha fazla olan evlere aylık 150 kilovatsaat 260 TL destek verilecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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