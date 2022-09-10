Elektrik direğine çarpan kamyonet hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı













Olay, Samsun'un Terme ilçesi eski otogar mevkisinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda hareket halinde olan Yaşar Cansaka'nın kullandığı 34 DZA 707 plakasına sahip Ford Transit araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrik direği karayolu üzerine devrilerek alev aldı, araç ise hurdaya döndü.Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye birden fazla ambulans, polis, itfaiye ve elektrik arıza ekibi yollandı. Elektrik direğindeki akımın kesilmesiyle birlikte itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.Kazada ikiye bölünen Ford Transit araçtan fırlayan Eyüp Öztürk olay mahalinde hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Yaralı sürücü sağlık personelleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren Eyüp Öztürk'ün ise 1 ayın ardından baba olacağı öğrenildi. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı olan Samsun-Ordu karayolu, elektrik direğinin ve kullanılmaz hale gelen aracın yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe