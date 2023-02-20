Elektrik, doğalgaz faturaları için flaş karar! O para artık alınmayacak: Milyonları ilgilendiriyor







DEPREMZEDELERDEN GÜVENCE BEDELİ ALINMAYACAK







NE KADAR GEÇERLİ OLACAK

Yaşanan deprem felaketi sonrasında binlerce yıkılan ev, hasar gören yapılar, yaralanan insanlar, ilesini kaybeden vatandaşlar için devlet desteği sağlandı. Yen bir açıklama da EPDK tarafından geldi. Kurumun açıklaması yazımızın devamında.Devletin açıkladığı yardım politikaları devam ederken bir açıklama da Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından geldi. Kurul'un gerçekleştirdiği toplantıda depremzedeler için nasıl bir politika izleneceği konuşuldu. Toplantı sonrasında alınan karar açıklandı. Depremzede vatandaşlardan güvence bedeli alınmayacağı açıklandı. EPDK tarafından gelen duyuruya göre, depremzede vatandaşlar elektrik ve doğalgaz için yeni abonelik oluştururken güvence bedelini ödemeyecekler. Kişiler deprem bölgesinde otursalar da veya başka bir şehre taşınsalar da abonelik açılırken bu bedel istenmeyecek.Deprem felaketi sonrasında durumun çok ağır olması sebebi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan OHAL ilan ettiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı, OHAL süresinin 3 ay olduğunu bildirdi. Bu karar ile EPDK da aldığı kararların uygulama süresini belirlemiş oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, elektrik ve doğalgaz abonelikleri yapılacağı zaman alınmamasına karar verilen güvence bedelinin, OHAL süresi boyunca devam edeceğini açıkladı.