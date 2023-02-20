GÜNDEM
20 Şubat 2023 - 14:45

Elektrik, doğalgaz faturaları için flaş karar! O para artık alınmayacak: Milyonları ilgilendiriyor

Ülkemizde, merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ayrı ili etkileyen deprem felaketi sonrasında depremzedeler için avantajlar sağlanmaya başlandı. Vergi ödemelerinde, kredi ödemelerinde, borçlarında ertelemelere gidildi. Yaşanan bu zor dönemin daha fazla soruna yol açmaması için hükümet tarafından bu destekler verilmeye devam edildi. Faturalara için de yeni bir düzenleme oluşturuldu. İşte ayrıntılar haberimizde.

GÜNDEM
20 Şubat 2023 - 14:45
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Elektrik, doğalgaz faturaları için flaş karar! O para artık alınmayacak: Milyonları ilgilendiriyor
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Yaşanan deprem felaketi sonrasında binlerce yıkılan ev, hasar gören yapılar, yaralanan insanlar, ilesini kaybeden vatandaşlar için devlet desteği sağlandı. Yen bir açıklama da EPDK tarafından geldi. Kurumun açıklaması yazımızın devamında.

güvence bedeli alınmayacak

DEPREMZEDELERDEN GÜVENCE BEDELİ ALINMAYACAK



Devletin açıkladığı yardım politikaları devam ederken bir açıklama da Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından geldi. Kurul'un gerçekleştirdiği toplantıda depremzedeler için nasıl bir politika izleneceği konuşuldu. Toplantı sonrasında alınan karar açıklandı. Depremzede vatandaşlardan güvence bedeli alınmayacağı açıklandı. EPDK tarafından gelen duyuruya göre, depremzede vatandaşlar elektrik ve doğalgaz için yeni abonelik oluştururken güvence bedelini ödemeyecekler. Kişiler deprem bölgesinde otursalar da veya başka bir şehre taşınsalar da abonelik açılırken bu bedel istenmeyecek.

güvence bedeli alınmayacak

NE KADAR GEÇERLİ OLACAK

Deprem felaketi sonrasında durumun çok ağır olması sebebi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan OHAL ilan ettiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı, OHAL süresinin 3 ay olduğunu bildirdi. Bu karar ile EPDK da aldığı kararların uygulama süresini belirlemiş oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, elektrik ve doğalgaz abonelikleri yapılacağı zaman alınmamasına karar verilen güvence bedelinin, OHAL süresi boyunca devam edeceğini açıkladı. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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