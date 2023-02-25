Elektrik, doğalgaz, su faturası yüksek gelenler dikkat! 140 TL indirim yapılacak: Hemen başvuru yapın!







O BANKADAN FATURA KONUSUNDA İNDİRİM GELDİ







Bankaların müşterilerinin avantaj yakalaması için düzenlediği kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. O banka müşterilerine fatura konusunda indirim sağlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Son zamanlarda faturalara gelen fahiş zamlar sonrasında QNB Finansbank tarafından müşterilerine yeni bir müjde geldi. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre su, doğal gaz, elektrik faturalarında para iadesi almak isteyen müşteriler başvuru yapabilecek. Banka müşterisi olan ve otomatik ödeme talimatı veren müşteriler fatura başına 40 TL, toplam 140 TL para iadesi alabilecek.Kampanya süresince insanlar bonus kazanmaya da devam edecek. Vadesiz hesabı olan, QNB First Logo, CardFinans kart sahibi olan müşteriler kampanyadan faydalanabilecek. Otomatik ödeme talimatı veren müşteriler 25 gün içinde bonuslarını kullanabilecek. Belirlenen süre içinde kullanılmadığı tespit edilen bonuslar iade alınır. Geriye kalan bütün detaylar QNB Finansbank resmi internet sitesi üzerinde yer alıyor.