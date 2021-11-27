Elektrik fatura dolandırıcılarına dikkat! TRT payı diyerek tuzağa düşürüyorlar..













Dolandırıcılar, her türlü farklı deneyerek vatandaşların paralarını alarak onları mağdur etme olaylarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz gün, TBMM tarafında TRT payı uygulamasının kaldırılmasına ilişkin yasa sonrası harekete geçen dolandırıcılar, vatandaşları arayarak alacaklı olduklarını söylemeye başladılar.Türkiye Varlık Fonu’ndan kendilerine ulaştıklarını söyleyen dolandırıcılar, doğalgaz, su, elektrik gibi faturalardan vatandaşların alacaklı olduklarını aradıkları vatandaşa aktarıyorlar. Vatandaş, kendilerine bu para iadesinin nasıl yapılacağını sorması sonrasında dolandırıcılar vatandaşa kargo üzerinden bir takım evraklar yollayacaklarını ve bu evrakların imzalanarak tekrar kendilerine geri gönderilmesi isteniyor. Gönderilen evrakların imzalanarak geri yollanması sonrasında faturalar üzerinden alacaklı olarak belirlenen bedelin ise hesaba yatırılacağı belirtiliyor.Yetkililer ise vatandaşlara bir uyarıda bulunarak böyle bir uygulamanın olmadığını ve geriye dönük TRT payı ödemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı vurgusunu yaparak vatandaşlara kendilerine gelen bu şekilde telefonlara hiçbir şekilde itibar etmemelerini, konuyu ilgili makamlara şikayet etmelerini istediler.