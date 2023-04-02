Elektrik faturaları artık böyle hesaplanacak! Tüm aboneler bayram edecek: EPDK'dan flaş açıklama













Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüm abone grupları için %15'lik bir indirim uygulayacak. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında EPDK, 2022 yılı için Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının (TORETOSAF) kilovatsaat başına 254,79 kuruş olmasına karar verdi.Birinci kademedeki ticarethane aboneleri için kilovatsaat başına 232,8404 kuruş fiyat belirlenirken, üst kademe için kilovatsaat başına 309,1899 kuruş fiyat belirlendi. Alçak gerilim sanayi aboneleri için kilovatsaat başına fiyat 308,5326 kuruş olacak. Yeşil tarifede ise kilovatsaat başına fiyat 258,4316 kuruş. Bu uygulama işe birlikte, tüm abonelerin, elektrik maliyetinde düşüş olacak. 2021 TORETOSAF kilovatsaat başına 51,47 kuruş olarak belirlenmişti. Bu da geçen yıldan bu yana elektrik fiyatlarında ne kadar fazla bir artış olduğunu gösteriyor. EPDK'nın elektrik tarifelerini düşürme kararı ile, daha fazla hane ve işletmenin uygun fiyatlı elektrik kullanımı sağlaması hedefleniyor.