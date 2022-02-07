Elektrik faturaları için yeni bir düzenleme getiriliyor!

Son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan yüksek elektrik faturaları hem vatandaşları hem de esnafı bezdirirken, hükümet kanadında konuya ilişkin yeni çalışmaların başlatılacağı bilgisi geldi. Haberi ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, katıldığı televizyon programında duyurdu.
Bir televizyon programına katılan ve burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan İbrahim Kalın, milyonlar insana nefes aldıracak bir açıklamada bulundu. Elektriğe gelen zamlardan sonra faturaların çok yüksek gelmesiyle ilgili konuşan Kalın, vatandaşlardan gelen şikayetlerin farkında olduklarını vurguladı ve kısa bir süre sonra elektrik faturalarına yeni düzenleme geleceğini söyledi.
İbrahim Kalın, faturalara ilişkin iyileştirmelerin devam edeceğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekli talimatları verdiğini ve bu talimatlarla birlikte başlattıkları çalışmalar neticesinde vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade etti.
Bir televizyon programına katılan ve burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan İbrahim Kalın, milyonlar insana nefes aldıracak bir açıklamada bulundu. Elektriğe gelen zamlardan sonra faturaların çok yüksek gelmesiyle ilgili konuşan Kalın, vatandaşlardan gelen şikayetlerin farkında olduklarını vurguladı ve kısa bir süre sonra elektrik faturalarına yeni düzenleme geleceğini söyledi.
İbrahim Kalın, faturalara ilişkin iyileştirmelerin devam edeceğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekli talimatları verdiğini ve bu talimatlarla birlikte başlattıkları çalışmalar neticesinde vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade etti.