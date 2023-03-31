Elektrik faturaları şıp diye düşecek! 1 Nisan'dan sonra artık bu kadar ödenecek: EPDK'dan flaş karar!







EPDK'DAN AÇIKLAMA







EPDK tarafından fatura ile alakalı açıklama geldi. Geçtiğimiz seneden beri sürekli zam yapılan elektrik faturasına bu defa indirim geliyor. Uygulama 1 Nisan itibarı ile başlayacak. Konu hakkındaki ayrıntılar yazının devamında.Sürekli zam yapılan faturalar arasında elektrik faturası listenin başında yer alıyor. Vatandaş zamanla faturaları ödeyemez hale geldi. Evinin elektriğinin kesilmesine kadar giden durum karşında EPDK karar aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, sürekli artan elektrik faturasına 1 Nisandan sonra indirim yapacak. Yapılan hesaplara göre neredeyse, 14,75 oranında indirim yapılacağı belirlendi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yaşanan ekonomik kriz ortamında artan elektrik faturaları sebebi ile santrallerin kapanması gibi olayların yaşanmasına karşı koyabilmek adına adım atıldığını duyurdu. Azami ulaştırma fiyatının 6 ay boyunca gözetlemenin devam edeceğini duyurdu. Kurum tarafından alınan karara göre fiyatlar, megavatsaat başına doğal gaz santrali için 2.550 TL, kömür santralleri için 1.800 TL, yenilenebilir kaynak için 1.700 TL olarak açıklandı.