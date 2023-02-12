Elektrik faturaları yüksek gelenler dikkat! Hemen bunu yapanlar 180 TL daha az ödeyecek

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Vatandaşların cebindeki sıkıntıları hafifletmek için faturalarda ciddi düşüşler sağlamak mümkündür. Bunun için tüketicilerin enerjiyi daha verimli kullanmaları gerekmektedir. Tükettiğiniz elektrik enerjisini daha verimli kullanarak, faturalarda ciddi düşüşler sağlama imkanı bulunmaktadır. Elektrikli cihazların kullanım süresinin kısaltılması veya tamamen kapatılması, enerji tasarruflu aydınlatma sistemlerinin kullanılması gibi çözümler denenebilir. Ayrıca, elektrikli cihazların sürekli olarak çalıştırılmaması ve düzenli bakımlar yapılması da faturalarda ciddi düşüşler sağlamaya yardımcı olacaktır.Yeni yılın gelmesi, enflasyonun artması, doların ve altının değer kazanması, vatandaşların ekonomik olarak önlerindeki engel olmuştur. Aylık faturalarını ödemek zorunda olan vatandaşlar, artan fatura zamlarına karşı tepki göstermektedirler. Ekonomik baskıların sonucunda, vatandaşların zor duruma düşmesi kaçınılmaz olmuştur.1. Enerji tasarruf önlemleri alın. Doğru ışıklar ve soğutma sistemleri kullanmak, cihazlarınızın enerji verimliliğini arttırmak ve evinizin ısı ve soğutma ihtiyaçlarını karşılamak için enerji verimli ürünler satın almak, sahip olduğunuz tüm cihazların enerji tüketimini azaltacaktır. 2. Enerji arzını değiştirmeyi düşünün. Maliyetleri daha düşük olan diğer enerji arzı sağlayıcılarını karşılaştırmaya çalışın ve sizin için en iyi olanı seçin.3. Elektrik faturalarınızın yıllık ödemelerle ödenmesini düşünün. Bazı sağlayıcılar, daha büyük miktarlarda ödemeniz halinde, daha düşük tarifeler sunmaktadır.4. İndirimleri kontrol edin. Bazı sağlayıcılar, örneğin, ev sahipleri için özel indirimler sunmaktadır.5. Elektrik kullanımınızı kontrol edin. Elektrik faturalarınızın önemli bir bölümünü oluşturan cihazlarınızın ne kadar enerji tükettiğini görmek için enerji tüketim ölçerleri kullanın.6. Elektrik tüketiminizi azaltmak için enerji verimliliği uygulamalarına yönelin. Enerji verimli ampuller, programlanabilir termostatlar ve akıllı ev cihazları gibi ürünler, enerji tüketiminizi azaltmanıza yardımcı olur.7. Akıllı ev cihazları kullanın. Akıllı ev cihazları, kullanımınızı takip ederek, elektrik tüketiminizi kontrol etmenize ve daha düşük bir fatura ödemek için kullanımınızı otomatik olarak ayarlamanıza yardımcı olur.8. Enerji verimliliği için atılımlar yapın. Evinizi enerji verimliliği açısından geliştirmek, özellikle pencereleri, çatıları, duvarları ve zemini izole etmek suretiyle elektrik faturalarınızı daha düşük tutmanıza yardımcı olur.Elektrik faturasını düşürmek için, ev içerisinde ve bahçede enerji tasarrufu sağlayacak pratikleri uygulayabilirsiniz. Aydınlatma ve ısıtma cihazlarınızı, kullanmadığınız zamanlarda fişini çekip, enerji tüketimini düşürmeye çalışın. Pencerelerinizi çift cam kullanarak sıcaklık kaybını önleyin. Oda ayarlamalarınızı, güneş ışığının daha verimli kullanılmasını sağlamak için yapın. Kullanılmayan odaların ısılarını düşürün. Sıcak suyu güneş enerjisi ile sağlamak yerine enerji tasarruflu bir sistem kullanın. Fırın kullanımında yemekleri üst kısma koyarak, ısının daha etkin kullanılmasını sağlayın. Bulaşık makinesi ve buzdolabı gibi sık kullanılan cihazları temiz tutarak, daha etkin çalışmalarını sağlayın.