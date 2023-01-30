Finans
30 Ocak 2023 - 16:15

Elektrik faturalarına indirim müjdelendi! Bakan duyurdu: Elektrik faturaları şıp diye düşecek! İşte indirim oranı

Sanayi elektriği ve doğalgazda indirime gidilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in son dakika açıklamasıyla duyuruldu. Bakan Dönmez, indirimin gerekçesini de açıklayarak, "-16 seviyesinde de toptan elektrik fiyatlarında da bir gerilime şubat ayı itibarıyla söz konusu olacak" ifadelerini kullanarak nedenlerini de sıraladı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Finans
30 Ocak 2023 - 16:15
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Elektrik faturalarına indirim müjdelendi! Bakan duyurdu: Elektrik faturaları şıp diye düşecek! İşte indirim oranı
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BOTAŞ, sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatının düşürüldüğünü açıkladı. Sonuç olarak, 1 Şubat'ta elektrik üretimine yönelik gazın satış fiyatı %16,67, sanayi şirketleri için %13,30-%17,22 indirimle oldu. Konut için herhangi bir fiyat değişikliği yapılmamıştır.

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Bu gelişmeler sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönme, elektrik fiyatlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Fatih Dönmez, İstanbul'da düzenlenen Enerjide Türkiye Yüzyılı Hedefleri programına katıldı. Bakan Dönmez, elektriğin toptan fiyatının şubat ayına göre %15-16 düşebileceğine vurgu yaptı.

TOPTAN ELEKTRİK FİYATLARI İNDİRİME UĞRAYACAK

Son zamanlarda doğalgaz fiyatlarının düşmesi sonrasında netleştiğini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu durum devam ettiği müddetçe de bu indirimler gelmeye devam edecek. Tabii doğal gaz düşünce elektrik üretiminde de doğal gazın payı önemli bir etkisi var. Aynı şekilde oralara da (elektrik) yansımasını bekliyoruz. Belki %15-16 seviyesinde de toptan elektrik fiyatlarında da bir gerilime şubat ayı itibarıyla söz konusu olacak."

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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