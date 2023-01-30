Elektrik faturalarına indirim müjdelendi! Bakan duyurdu: Elektrik faturaları şıp diye düşecek! İşte indirim oranı

BOTAŞ, sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatının düşürüldüğünü açıkladı. Sonuç olarak, 1 Şubat'ta elektrik üretimine yönelik gazın satış fiyatı %16,67, sanayi şirketleri için %13,30-%17,22 indirimle oldu. Konut için herhangi bir fiyat değişikliği yapılmamıştır.
Bu gelişmeler sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönme, elektrik fiyatlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Fatih Dönmez, İstanbul'da düzenlenen Enerjide Türkiye Yüzyılı Hedefleri programına katıldı. Bakan Dönmez, elektriğin toptan fiyatının şubat ayına göre %15-16 düşebileceğine vurgu yaptı.