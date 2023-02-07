Sistemin en büyük avantajı, tüketicilere düşük maliyetli elektrik sunabilmesidir. Böylelikle, vatandaşların elektrik faturalarında ciddi bir azalma kaydedilmesini sağlayacaktır. Bu sistem, geleneksel tarifelerin yerine geçecek olan saatlik tarifeler sayesinde, elektrik faturasının yükünün daha da düşürülmesini mümkün kılacaktır. Ayrıca, tüketiciler, saatlik tarifeler üzerinden hesaplanan faturaların miktarını daha iyi tahmin edebileceklerdir. Böylece, fatura maliyetleri öngörülebilir ve düşürülebilir hale gelecektir.
YAŞAM
07 Şubat 2023 - 08:45
Elektrik faturalarını düşürmenin gizli yolu: Kesin çözüm kanıtlandı
sisteminin en büyük avantajı, tüketicilere düşük maliyetli elektrik sunabilmesidir. Böylelikle, vatandaşların elektrik faturalarında ciddi bir azalma kaydedilmesini sağlayacaktır. Bu sistem, geleneksel tarifelerin yerine geçecek olan saatlik tarifeler sayesinde, elektrik faturasının yükünün daha da düşürülmesini mümkün kılacaktır. Ayrıca, tüketiciler, saatlik tarifeler üzerinden hesaplanan faturaların miktarını daha iyi tahmin edebileceklerdir. Böylece, fatura maliyetleri öngörülebilir ve düşürülebilir hale gelecektir.
YAŞAM
07 Şubat 2023 - 08:45