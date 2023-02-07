Elektrik faturalarını düşürmenin gizli yolu: Kesin çözüm kanıtlandı







TARİFELİ SİSTEM BÜTÇENİZE DAHA ÇOK KAZANDIRABİLİR! ELEKTRİK FATURASININ MALİYETİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN BU YÖNTEMİ ÖĞRENİN! VERİLER AÇIKLANDI!







Sistemin en büyük avantajı, tüketicilere düşük maliyetli elektrik sunabilmesidir. Böylelikle, vatandaşların elektrik faturalarında ciddi bir azalma kaydedilmesini sağlayacaktır. Bu sistem, geleneksel tarifelerin yerine geçecek olan saatlik tarifeler sayesinde, elektrik faturasının yükünün daha da düşürülmesini mümkün kılacaktır. Ayrıca, tüketiciler, saatlik tarifeler üzerinden hesaplanan faturaların miktarını daha iyi tahmin edebileceklerdir. Böylece, fatura maliyetleri öngörülebilir ve düşürülebilir hale gelecektir.Orta ve büyük ölçekli işletmeler ve sanayi kuruluşları için EPDK, referans elektrik enerjisi fiyatını takas fiyatı olarak belirlemiştir. Dolayısıyla EPDK en yüksek ve en düşük tarifenin olduğu günleri açıklamıştır. Genellikle tatil günü olan pazar günü için elektrik birim fiyatının kilovatsaat başına 2,314 TL olduğu bildirilmiştir. EPDK'nın bildirdiğine göre, elektrik fiyatlarının en pahalı olduğu günler Pazartesi ve Salı günleri, en ucuz olduğu gün ise Perşembe günüdür. Ayrıca, işletmelerin gün içerisinde tüketiminin en düşük olduğu saat aralığı 01:00 ile 07:00 arasında, en yüksek tüketimin ise 17:00 ile 21:00 arasında gerçekleştiği öğrenilmiştir. Bu kapsamda, özellikle saat 12.00 – 13.00 aralığının kullanılması işletmelerin elektrik tüketimlerinde tasarruf etmesini sağlamaktadır.