Elektrik faturalarını ödemenin tam zamanı! Büyük indirim açıklandı: Faturasını alan PTT'ye koşuyor!

Son dakika haberi! Resmi Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren bir kararla, özellikle kış aylarında artan elektrik faturası yükü hafifleyecek. Vatandaşlar, Nisan ayından itibaren elektrik faturalarında yarı yarıya indirimle karşılaşacaklar ve ödeme güçlüklerinden kurtulacaklar. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik tavan fiyatında indirim yapılacağını açıkladı. Detaylar haberimizin devamında... Türkiye'deki dar gelirli ve orta gelirli vatandaşlar için ekonomik koşullar oldukça zorlu geçiyor, özellikle dünya genelinde yaşanan enerji krizi nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturaları oldukça yüksek geliyor. Ancak, beklenen indirim haberinin sonunda geldiği açıklandı. EPDK son dakika bir açıklama yaparak enerji fiyatlarında indirime gidildiğini duyurdu ve elektrik faturalarında indirim yapılacağını belirtti. 1 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan elektrik faturası indirimi, vatandaşların faturalarını daha indirimli ödemesine olanak tanıyacak.
EPDK açıklamasında, elektrik fiyat hareketlerinin titizlikle takip edildiği ve tavan fiyatların Şubat ayında Mega watt saat başına 4,200 liradan Mart ayında 3,650 liraya, ardından Nisan ayından itibaren ise 2,600 liraya düşürüldüğü belirtildi. Bu sayede, serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden tüketim yapan sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin aylık olarak düşüş trendi devam edeceği vurgulandı. Elektrik indirimi 1 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Bu da nisan ayında gelen elektrik faturalarının indirimli olarak gelmesi anlamına geliyor. Böylece, vatandaşlar yaz aylarına daha ekonomik bir şekilde girebilecekler ve fatura yükleri biraz olsun azalmış olacak.