Elektrik faturalarını şıp diye yarıya indiren yöntem: Denemeyen yüksek faturaya razı olacak!













Enerji maliyetleri artmaya devam ederken, uzmanlar elektrik faturalarınızda %50'ye varan tasarruf sağlamanıza yardımcı olacak bazı etkili yöntemleri açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte enerji tüketim maliyetleri rekor seviyelere ulaşarak dar bütçeli tüketiciler ve üreticiler için stres ve endişeye neden oldu. Uzmanlar kısa bir süre önce elektrik faturalarınızı nasıl azaltabileceğinize dair bazı değerli önerilerde bulundu. Elektrik faturalarını kontrol etmede önemli bir faktör, enerji akışını evinizin veya binanızın içinde tutmak. Pencerelerinizdeki ve kapılarınızdaki contaları kontrol edin ve buzdolaplarınız, dondurucularınız ve diğer cihazlarınızdaki contaların düzgün çalıştığından emin olun. Bunu yaparak elektrik faturalarınızı önemli ölçüde azaltabilirsiniz.Elektrik faturalarınızı azaltmanın basit ve etkili başka yolları da vardır. Örneğin, sızdıran havalandırma, klima ve ısıtma kanallarını tamir ederek ısıtma ve soğutma sistemlerinizin verimliliğini arttırmak. Ayrıca uyurken veya evde olunmadığı zamanlarda termostatları 10-15 dereceye ayarlamak. Bunu yaparak yılda %10'a kadar tasarruf edebilirsiniz.Elektrik faturanızı azaltmanın bir başka yolu da buzdolabı ayarlarınıza dikkat etmek. Sıcaklığı buzdolabı için 38 dereceye, dondurucu için ise 0-5 dereceye ayarlayın. Buzdolabınız önemli miktarda elektrik tüketir, bu nedenle bu küçük adımları atmak elektrik faturanızda büyük bir fark yaratabilir.