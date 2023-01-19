Finans
19 Ocak 2023 - 12:24

Elektrik faturalarınızdaki miktar değişecek! EPDK, geri ödeme sürecini başlattı..

Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) mekanizmasına bağlı geri ödeme sürecinin başlatıldığı bildirildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bugüne kadar bağlı olan şirketlerin toplam tutarların yaklaşık 1 milyar TL'sinin tahsil işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Finans
19 Ocak 2023 - 12:24
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Elektrik faturalarınızdaki miktar değişecek! EPDK, geri ödeme sürecini başlattı..


EPDK'nın arz güvenliğinin sağlanması ve sürekli artış gösteren maliyetlere karşı tüketicilerin korunmasına tönelik uygulamaya alınan azami ödeme fiyatıyla ilgili kurulan mekanızmayı ihlal ettiklerinin tespiti yapılan Limak ve IC çtaş'ın da aralarında bulunduğu 40 şirketin kasalarında tuttuğu 11 milyar lira tüketicilerin faturalarına iade edilecek.

Geçen hafta Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), ikili anlaşmalar çerçevesinde EPİAŞ'a yanlışlıkla veya kasten yanlış beyanda bulundukları gerekçesiyle 40 şirket hakkında idari soruşturma açmıştı. Açılan soruşturma kapsamında 10 milyar 208 milyon 222 bin 680 TL gibi bir tutarın iade edilmesine karar verildi. EPDK, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada faizi ile beraber 11 milyar TL'yi geçen söz konusu tutarın, AUF mekanizmasında mevcut durumda var olan maliyet tasarrufu olarak direkt olarak tüketicinin faturasına aktarılacağını bildirdi.

EPDK BAŞKANI MUSTAFA YILMAZ: "İADE SÜRECİ BAŞLATILDI"

EPDK elektrik faturalarındaki geri ödeme sürecini başlattı



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 40 şirketin bu miktarın tamamını iade edeceğine dikkat çekerken, idari soruşturma süreci ayrı ayrı yürütüldüğünü söyledi. Yılmaz: “AUF mekanizmasına ilişkin kararın ertelendiği yönünde basında yer alan bilgiler de gerçek dışıdır. Bu tür haberlere inanmayın. AUF konusunda hukuki bir çekincemiz yok" dedi.

Mustafa Yılmaz, EPDK'nın geri ödeme kararını siyasi gerekçelerle veya bazı çıkar gruplarına hoş görünmek amacıyla eleştirenlerin olduğunu söyledi. Tüm firmaların bu süreçten gerekli dersleri çıkarması gerektiğine dillat çeken Yılmaz, AÜF'ü baltalayacak ve tüketicilere mali yük oluşturacak hiçbir girişime izin vermeyeceklerini yineleyerek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Çoğu şirket iade sürecini çoktan başlattı. Kararımızın açıklanmasının üzerinden bir hafta geçmeden yaklaşık 1 milyar TL'nin bir kısmı tahsil edildi. Unutulmamalıdır ki sorun ceza değil, haksız yere kesilen miktarın tazminidir. Bir şirket ödemeyi reddederse, o şirketin EPİAŞ'a karşı alacaklarını ve garantilerini düşeceğiz. Bu nedenle, ya ödenir ya da ödenir. Bazıları inanmak istemeyebilir ama 11 milyar TL'yi aşan bu miktar, AUF grubundaki tüm tüketiciler için daha düşük maliyetler anlamına geliyor. Umarım bundan sonra tüm firmalarımız AÜF konusunda EPDK kadar duyarlı olurlar."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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