Elektrik faturanız meğer bu yüzden yüksek geliyormuş! Her gün yaptığınız hata cüzdanınızdaki parayı eritiyor: Düşürmek için bunu mutlaka deneyin













ELEKTRİK FATURASINI YÜKSEK GELMESİNE NEDEN BİRKAÇ ALETLER

FIRIN

BUZDOLABI

KÜÇÜK EV EŞYALARI

ÇAMAŞIR VE KURUTMA MAKİNESİ

BULAŞIK MAKİNESİ

Günlük hayatta kullandığımız elektronik cihazlar, tek başlarına elektrik faturalarının yükselmesine neden olmayabilirler, ancak toplamda ciddi bir etkiye sahip olabilirler. Özellikle çok sayıda cihaz kullanıldığında ve yanlış kullanıldığında fatura tutarları hızla artabilir.Bu nedenle, elektrik faturalarını azaltmak için yapabileceğiniz bazı etkili yöntemler vardır. Örneğin, evdeki aydınlatma sistemlerini LED ampullerle değiştirmek, evdeki sıcaklık ayarını kontrol etmek, evde kullanmadığınız cihazları prizden çekmek, düşük enerjili cihazlar kullanmak ve uyku moduna geçmek gibi basit adımlarla fatura tutarlarını düşürebilirsiniz.Ayrıca, evde kullanılan cihazların kullanım kılavuzlarını okumak ve önerilen güç tüketimlerine dikkat etmek de önemlidir. Bu yöntemler sayesinde, elektrik faturalarındaki artışları kontrol altına alabilir ve önleyebilirsiniz.Fırınlar, tasarım gereği dışarıdan hava almaması için özel olarak üretilirler. 200°C gibi belirtilen sıcaklıklara ulaştıklarında sıcaklıklarını sabit tutabilirler. Bu nedenle, fırının kapağını pişirme işlemi sırasında açmak, iç sıcaklığı düşürür ve fırın, belirtilen sıcaklığı korumak için normalden daha fazla elektrik tüketir. Eğer fırında kek, börek, et veya tavuk gibi bir yiyecek pişiriyorsanız, pişirme işlemine yaklaştığınızda fırının fişini çekmek gereklidir. Bu sayede yemekler, fırının mevcut ısısıyla pişirilebilir ve fırın gereksiz yere elektrik harcamaz. Ayrıca, fırınlar çoğunlukla prizde takılı kaldıklarında bile az miktarda elektrik tüketirler. Bu nedenle, fırınınız kullanılmadığı zamanlarda fişini çekmek fatura tutarınızı azaltmanıza yardımcı olabilir.Ayrıca buzdolabı ve derin dondurucunun arka tarafında bulunan toz filtresinin düzenli olarak temizlenmesi de enerji tüketimini azaltır. Filtrelerde biriken toz ve kirler, cihazın verimli çalışmasını engeller ve enerji kaybına neden olur. Buzdolabı ve derin dondurucuların yerleştirildiği yer de enerji tüketimini etkileyen önemli bir faktördür. Bu cihazların sıcak ve nemli bir ortamda çalışması, enerji tüketimini artırır. Dolapların etrafında yeterli bir hava akışı sağlanması, cihazların verimli çalışmasına ve enerji tasarrufuna yardımcı olur. Son olarak, eski model buzdolapları ve derin dondurucuların enerji tüketimi, yeni nesil cihazlara göre daha yüksektir. Bu nedenle, enerji tasarruflu cihazlar tercih ederek hem enerji tüketimini azaltabilir hem de uzun vadede fatura maliyetlerinden tasarruf edebilirsiniz.Bu tip cihazların fişleri prizde takılı olduğunda bile gereksiz yere elektrik tüketebilirler. Bu nedenle kullanmadığınız zamanlarda fişlerini çekmek, hem enerji tasarrufu sağlar hem de güvenliği artırır.Çamaşır ve kurutma makinelerinde kapasiteye uygun bir şekilde yıkama veya kurutma yapmak enerji tasarrufu sağlayabilir. Ayrıca, yıkama veya kurutma programlarının gerektiği kadar çalıştırılması da elektrik tüketimini azaltabilir. Özellikle kurutma makinelerinde kurutma derecesinin gereğinden fazla yükseltilmemesi, çamaşırların fazla enerji harcanmadan kurutulmasını sağlayabilir. Bunların yanı sıra, yıkama makinelerinde de düşük sıcaklık seçenekleri kullanarak enerji tasarrufu sağlanabilir.Elde veya bulaşık makinesinde yıkama yaparken, su tasarrufu yapmak için önemli noktalara dikkat etmelisiniz. Çatal, bıçak, kaşık, bardak veya tabak gibi malzemeleri makineye yerleştirirken, kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde düzenleyin. Bu sayede bulaşık makineniz optimum kapasiteyle çalışacak ve enerji tüketimi azalacaktır. Bulaşık makinenizin bekleme modunda kalması gereksiz enerji tüketimine neden olabilir. Bu nedenle, makinenin stand-by modunda kalması durumunda, fişini prizden çekerek gereksiz enerji harcamasının önüne geçebilirsiniz. Ayrıca, çamaşır ve kurutma makinelerinde de enerji tasarrufu sağlamak için mümkün olduğunca Eko ya da Eco modlarını kullanabilirsiniz. Makineye kapasitesinden fazla ürün yüklememelisiniz çünkü bu durum hem makineyi zorlar hem de daha fazla enerji tüketimine yol açar. Bu nedenle, her makineyi kapasitesine göre doldurarak hem enerji tasarrufu sağlayabilir hem de daha uzun ömürlü kullanabilirsiniz.