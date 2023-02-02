Elektrik faturası 130 TL üstü gelen hemen bunu yapsın! Bakanlıktan fatura parası ödenecek!







2023 ELEKTRİK FATURASI YARDIMI: AİLE VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞINDAN VATANDAŞLARA MÜJDELİ HABER!







DEVLETTEN ELEKTRİK FATURASI YARDIMI









BAŞVURULAR PTT'DEN YAPILACAK! BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların fatura borçları için harekete geçerek, 130 TL ve üzeri elektrik faturalarının bir kısmını devlet tarafından ödenebilecek şekilde destek sağlamıştır.Günümüzde elektrik faturalarının hızla artması vatandaşların geçimini giderek zorlaştırmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların fatura borçlarını karşılamak üzere harekete geçti. Elektrik faturaları 130 TL ve üzeri olan vatandaşlar, bu destekten yararlanabilecekler. Vatandaşlar, enerji fiyatlarının artmasından sonra artık faturalarını ödeyemeyenlerin yanı sıra, elektrik faturalarından şikayet ediyorlar.Devlet, elektrik kullanımının faturalarını ödemekte zorlananlara yardım ediyor. Elektrik faturası 130 TL ve üzeri olan vatandaşlar, elektrik faturası yardımı almak için PTT şubesine başvurmalıdır. Elektrik faturası yardımı almak için Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve önceki aya ait faturaların PTT şubesine müracaat edilmesi yeterlidir. 2023 yılında da devlet yardımı olan elektrik faturası yardımı, vatandaşlara sunulmuştur.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, elektrik faturaları 130 TL ve üzeri olsa dahi devlet tarafından karşılanabilecektir. Ancak bu yardımı almak için belli şartların sağlanması gerekmektedir. İlgili vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile birlikte PTT Şubesine başvurmalıdırlar ve geçen aya ait elektrik faturasını da yanlarında getirmelidirler. Başvuru yaparken, maddi durum da dikkate alınacaktır ve kişi başına düşen hane gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması şartı aranacaktır.Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için elektrik faturası yardımı müjdesini vermektedir. Devlet, vatandaşlarının geçimini kolaylaştırmak için çalışıyor ve elektrik faturalarından şikayet eden vatandaşlara yardım etmek için harekete geçmiştir. Herkes için adaletli bir sosyal sistem oluşturmak amacıyla, PTT'den elektrik faturası desteği almak isteyen vatandaşlar başvuru yapabilirler.