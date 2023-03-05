Elektrik faturası 135 TL'den fazla gelenler dikkat! Hemen PTT'ye koşun: Destek kampanyası başladı!







DEVLETTEN FATURA DESTEĞİ







Aylık geliri belirli bir seviyenin altında olan vatandaşlara elektrik faturası desteği geliyor. Özellikle elektrik faturası 130 TL'nin üzerinde olan vatandaşlar yardımdan yararlanabilecek. Destek ödemesi PTT'den sağlanacak. Diğer ayrıntılar ve şartlar yazının devamında.Ekonomik şartların zorlaşması, hayat pahalılığının artması sebebiyle vatandaşlar faturalarını ödeyemez oldu. Bu durum karşısında devlet yetkilileri ödemeler yapmaya başladı. Gelir seviyesi düşük olan vatandaşlar bu yardımdan yararlanabilir. Devlet tarafından 1 kişilik aileler için 130,09 TL, 3 kişilik aileler için 173,46 TL, 4 kişilik aileler için 216,82 TL, 5 kişilik aileler için 260,19 TL yardımlar verilecek. Bu yardımlar sadece faturası 130 TL üzerinde olanlara verilecek. Belirlenen şartları sağlayan vatandaşlara ödeme yapılacak. Onay alan vatandaşlar TC kimlik numaraları ve elektrik faturalarıyla birlikte PTT şubesine giderek ödemelerini alabilirler.