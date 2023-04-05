Elektrik faturası 140 TL'nin üzerinde gelenler bu haberi okusun! Milyonlarca kişiye para iadesi yapılacak







ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ GELİYOR







Faturalara yansıyan yüksek fiyatlar sebebiyle vatandaş internet üzerinden faturalar için yapılan destek ödemelerini araştırmaya başladı. Peki elektrik faturası desteği ne kadar? Kimler faydalanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Faturalara yansıyan yüksek fiyatlar vatandaşın isyanına sebep olurken ihtiyaç sahibi vatandaşlara 135 TL üstünde fatura gelmesi durumunda destek verilecek. Başvurular kimlikle ve son gelen faturayla birlikte PTT üzerinden yapılacak.PTT şubesinden yapılacak başvurular sonrasında başvurusu onaylanan vatandaşlar ödemelerini de PTT aracılığıyla alacak. Elektrik faturası destekleri hane içindeki kişi sayısına göre de değişkenlik gösterecek. Bu kapsamda 1 kişilik ailelere 130.09 TL, 3 kişilik aileye 173.46 TL, 4 kişilik aileye 216.82 TL, 5 kişilik aileye 260.19 TL destek ödemesi yapılacak.