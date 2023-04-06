Elektrik faturası 150 TL'den fazla gelenler dikkat! 260 TL destek alabilirsiniz: Başvurular açıldı







ELEKTRİK FATURALARINA DESTEK PTT'DEN











PTT ÖDEME DESTEĞİ NE KADAR?

PTT, elektrik faturaları için vatandaşlara destek sağlamak amacıyla 260 TL'lik bir ödeme sunmaktadır. Bu ödeme, aylık gelirlerinin önemli bir bölümünü faturalara ayırmak zorunda kalan tüketicilerin maddi yükünü hafifletmeyi amaçlamaktadır. Destekten yararlanmak için, elektrik faturası 135 TL veya daha yüksek olan vatandaşlar başvuru yapabilirler. PTT tarafından sunulan bu destekle birlikte, yüksek elektrik faturaları nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara yardımcı olunması hedeflenmektedir.PTT, dar gelirli ailelerin yüksek elektrik faturalarına destek sağlamak için ödemelerin hane içerisindeki kişi sayısına göre belirleneceğini açıkladı. Bu sayede, ödemelerin tutarları, ailelerin elektrik faturalarının tutarı ve hanedeki kişi sayısı dikkate alınarak hesaplanacak. Bu programın amacı, dar gelirli ailelerin yüksek elektrik faturaları nedeniyle zor durumda kalmalarını önlemek ve onlara maddi anlamda yardımcı olmaktır. Başvurular için vatandaşlar, en yakın PTT şubesine giderek gerekli belgeleri hazırlayarak başvurularını gerçekleştirebilirler.Elektrik faturalarındaki yüksek tutarlar nedeniyle zor durumda olan dar gelirli ailelere destek amacıyla PTT, hanedeki kişi sayısına göre ödemeler yapacağını duyurdu. PTT'nin belirlediği destek tutarları şu şekildedir: Tek kişilik haneler için yapılan yardım tutarı: 130,09 Lira Üç kişilik haneler için yapılan yardım tutarı: 173,46 Lira Dört kişilik haneler için yapılan yardım tutarı: 216,82 Lira Beş kişilik haneler için yapılan yardım tutarı: 260,19 Lira Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, gerekli belgelerle birlikte en yakın PTT şubesine başvurabilirler. Bu destek sayesinde, dar gelirli ailelere maddi anlamda yardımcı olunması hedeflenmektedir.