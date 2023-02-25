YAŞAM
25 Şubat 2023 - 15:45

Elektrik faturası 200 TL üstü gelenlere müjde! Başvuranın faturasına indirim yapılacak

Elektrik Faturalarında Tasarruf İçin Yeni Fırsat...

YAŞAM
25 Şubat 2023 - 15:45
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Elektrik faturası 200 TL üstü gelenlere müjde! Başvuranın faturasına indirim yapılacak
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Elektrik faturalarının yüksek maliyeti birçok hane için büyük bir yük olabilir, ancak şimdi bu faturalarda indirim almak için yeni bir fırsat var. Bu fırsat sadece belirli kesimler ya da kampanyalar için değil, herkes için geçerli. Bu programa başvurarak potansiyel olarak yılda yüzlerce hatta binlerce lira tasarruf edebilirsiniz.

elektrik faturası



Başvuru süreci basit ve anlaşılırdır ve alacağınız indirim bireysel elektrik kullanımınıza göre hesaplanacak. Bilgilerinizi doğru bir şekilde girerek mümkün olan en yüksek indirimi almanızı sağlamak sizin elinizde. Böylece, yüksek elektrik faturalarının yükünü azaltabilir ve bütçenizi az da olsa iyileştirebilirsiniz.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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