Elektrik faturası 250 TL üstü gelenler dikkat! Bunu yapanlara 200 TL daha az gelecek: Resmen duyuruldu







FATURALARINDA ARTIŞ







ELEKTRİK FATURASINDA TASARRUF

Bu yılın başında açıklanan yüksek enflasyon rakamlarıyla hayat pahalılığı arttı. Birçok vatandaş faturasını ödeyemez haldeyken bu yıl daha da kötü hale geldi. Bunların üzerine vatandaş nasıl tasarruf ederiz diye düşünmeye başladı. Tasarruf için yapılması gerekenler yazımızın devamında.Sürekli gelen zamlar vatandaşın belini büktü. Hayat şartları günden güne zorlaşırken faturalardaki artışlarda artık vatandaşın isyan etmesine neden oldu. Birçok vatandaşın evinde elektrik faturasını, su faturasını ve diğerlerini ödeyemediği için mühürlenmeler yapıldı. Bu yılda aynıları devam hatta artan sayılarla. Şimdi vatandaş kullandığı elektrikten nasıl tasarruf ederim onu düşünüyor. Uygulanacak bazı yöntemlerle faturaların düşürülebileceği uzmanlar tarafından da açıklandı.Belirtilen bu maddeler uygulandığı halde faturaların daha az geleceği belirtildi. Evlere gelen 250 TL olan faturanın 200 TL'ye düşeceği de açıklandı.- Evlerin ve bulunduğunuz diğer ortamların camlarında çift cam kullanılmalı. -Kullanılmayan odalarda ısılar daha düşük oranlarda tutulmalı. -Binalarınızda enerji tasarrufu sağlayan ürünler kullanılmalı. -Fırın kullanılan durumlarda yemek en üst bölüme koyulmalı. -Kullanılmayan cihazların fişleri çekilmeli. -Güneş enerjisi kullanılmalı. -Buzdolabı ve diğer makinelerin temizliği sık sık yapılmalı -Eğer varsa sıcak su depoları ve borular yalıtım malzemeleri ile kaplanmalı.