Elektrik faturası 300 TL üstü gelenler dikkat! 260 TL'si geri ödenecek: Faturasıyla başvurana hemen veriliyor

Yükselen faturalardan şikayetçi vatandaşların yüzünü güldürecek o haber PTT'den geldi. Peki fatura desteği nasıl alınır? Kimler faydalanabilir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
FATURA DESTEKLERİ BAŞLADIElektrik faturalarına yapılan fahiş zamlar sebebiyle vatandaşın mağduriyeti sürerken müjdeli bir haber geldi. Gelen habere göre e-Devlet sistemine giriş yaparak online olarak başvuru yapılabiliyor. Elektrik fatura desteğinden faydalanmak için elektrik faturası 135 TL'den fazla gelen vatandaşlar kimlikleri ve son faturaları ile birlikte PTT şubesine giderek başvuru oluşturabiliyor. Fatura desteğinin kalan kısmı vatandaş tarafından karşılanıyor.
Elektrik faturası için destekler şu şekilde yapılıyor; Tek kişi olan evler için 130.09 TL, 3 kişilik evler için 173.46 TL, 4 kişilik evler için 216.82 TL, 5 kişilik evler için 260.19 TL elektrik desteği verilecek. Fatura desteklerinden faydalanmak için 65 yaşını geçmiş olmak, ihtiyaç sahibi olmak, eşi vefat etmiş olmak, asker ailesi olmak, öksüz olmak, şartlı eğitim desteğinden faydalanmak, kronik hasta olmak, engelli olmak ve sigortasız olmak gerekiyor. Elektrik fatura desteğinden faydalanmak için online olarak başvuru yapılabileceği gibi PTT şubelerine giderek başvuru oluşturabiliyor ve destek için hak sahibi vatandaşlar her ay düzenli olarak ödemelerini alıyor.