Elektrik faturası 31 TL ve üstü gelenler! Az önce duyuruldu: Artık ödenmeyecek

Gediz Perakende ile Kredim işbirliği ile fatura ödeme kampanyası başlatılmıştır. İlgili açıklamada "Elektrik faturalarınızı her gün dilediğiniz gibi ödeyebilir, banka veya kredi kartına ihtiyacınız olmadan kredi limiti oluşturabilir, faizsiz kredi kullanabilirsiniz" denildi.
Kampanya detayları şu şekilde duyuruldu:Hazırlanan kampanyadan Gediz perakende konut, kamu ve özel hizmet sektörleri (ticari), endüstriyel, tarımsal faaliyetler (tarımsal sulama) vb. Abone çemberinde fatura yükümlülüğü olan müşteriler yararlanabilir. Kampanyadan faydalanmak isteyenler mobil uygulama mağazasından Kredim uygulamasını indirebilir veya www.gedizperakende.com.tr hızlı işlem menüsünden www.kredim.com'da sanal kart oluşturarak faturasını kullanabilirler.
Müşterilerimizin kampanyadan yararlanabilmeleri için tüm süreci dijital ortamda yürütmeleri teşvik edilmektedir. Müşterilerimizin www.kredim.com.tr üzerinden limit oluşturmaları veya Kredim mobil uygulamasından özel olarak oluşturdukları puanları oluşturmaları gerekmektedir. Müşterilerimiz kullandırdıkları kredileri www.kredim.com.tr adresi üzerinden veya Kredim mobil uygulamasından takip edebilirler. Geri ödemeyi gerçekleştirebilirler. Kmapanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin en az 31 TL tutarında faturasının olması gerekmektedir. Müşterilerimiz elektrik faturalarını ilk ay faizsiz krediyle ödeyebileceklerdir. Faturalarınıza 1 ay faizsiz erteleme yapabilir eya 9 aya kadar özel faizle geri ödeyebilirsiniz. Kampanyaya kapsamına alınan özel olarak belirlenmiş olan taksitlendirme ve faiz oranları şöyledir: Kampanya iadeleri Kredim ile yapılacaktır. Şirket olarak Gediz Perakende bu ödemelerden sorumlu değildir. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin öncelikle uygulama mağazasında yer alan Kredim uygulamasını indirmeleri veya www.kredim.com.tr adresinden TCKN'lerini kullanarak sisteme giriş yaparak sanal kart oluşturmaları gerekmektedir. Sanal kart oluşturan müşteriler "Anında Puanlama Yöntemi" ile kredi limiti belirleyebilirler. Müşteriler, sanal kart oluşturup kredi limitlerini belirledikten sonra, Gediz Perakende web sitesinde yer alan hızlı işlem menüsü ile faturalarını kolayca ödeyebilmektedir.