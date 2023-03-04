Elektrik faturası ayda 170 TL'den fazla gelenlere duyuruldu: Destek ödemesi yapılacak













Elektrik faturaları kampanya fırsatı için ödeme fırsatları geldi. Vatandaş yapılan duyuruları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Gediz Perakende ve Kredimin elektrik faturası ödeme imkanı ile kampanyası nedir? Kimler faydalanabilecek? Bu kampanyanın koşulları nelerdir? İşte merak edilenlerin tümü haberimizde.Elektrik faturalarında vatandaşa fırsat tanındı. Gediz Perakende ve Kredimin iş birlikleri ile taksitlendirme ve faturayı 1 ay sonrasında ödeme imkanı tanındı. 150.00 TL- 179,99 TL üzerinde fatura ödeme yapan vatandaşların 5 taksit fırsatından yararlanacağı duyuruldu. Bu fırsattan faydalanmak isteyen vatandaşlar bazı şartlara tabi tutulmaktadır.Gediz Perakende faturasını ödemek isteyen abone olan müşteriler bu kampanyadan yararlanabilme imkanına sahiplerdir. Öncelikle kampanyaya katılma şartı arasında TCKN ve Kredim'e üye olunmalıdır. Fatura ödeme ise Kredim hesabınızdan gerçekleştirilecektir. Faturasını ödemek isteyen müşteriler Kredim uygulamasını indirerek www.geddizperakende.com.tr sitesinden Hızlı İşlemler menüsüne tıklayarak ödemeyi gerçekleştirebilmektedirler. Müşterilerimizin www.kredim.com.tr adresinden veya Kredim mobil uygulamasından sizlere özel skorlama ile limitlerinizi oluşturmanız gerekmektedir. Kampanyanın diğer bir şartı ise fatura tutarının 30 TL veya üzeri olmasıdır. Elektrik faturalarını faiz olmadan olarak bir ayın ardından ödeyebilirler. Faizli olarak ödemek isteyen müşteriler faiz oranları ile 9 aya kadar taksit oluşturabilme imkanıyla ödeme gerçekleştirilebilir.