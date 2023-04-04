Elektrik faturası dağ gibi birikene devlet desteği! Faturasıyla PTT'ye gelen para ödemeyecek: Destek muslukları açıldı













Elektrik faturalarının yüksekliği, dar gelirli haneler için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu durumda vatandaşlar, faturalarını ödeyebilmek için bazen kısıtlamalar yapmak zorunda kalabilirler. Ancak PTT'nin yaptığı açıklamalar, vatandaşların yüksek faturalarını ödemeleri konusunda bir umut doğurdu. Yapılan son açıklamalara göre, aylık 135 TL'den fazla elektrik faturasına sahip olan vatandaşlar devlet desteği kapsamında PTT'den 260 TL ödeme alabilecekler. Bu destek sayesinde dar gelirli haneler, elektrik faturalarını ödeyebilecekleri için rahat bir nefes alabilirler.Başvuru işlemleri de oldukça kolay. Vatandaşlar, kimlik kartları ve faturaları ile birlikte en yakın PTT şubesine giderek destek ödemesi için başvuruda bulunabilecekler. Başvuru işlemlerinin ardından vatandaşlar, ödemelerden yararlanabilecekler.PTT tarafından yapılan açıklamalara göre, hanedeki kişi sayısına göre ödeme yapılacak. Tek kişilik hanelerde yapılan yardım tutarı 130,09 TL iken, 3 kişilik hanelerde yapılan yardım tutarı 173,46 TL, 4 kişilik hanelerde yapılan yardım tutarı 216,82 TL ve 5 kişilik hanelerde yapılan yardım tutarı 260,19 TL olarak belirlendi. Yüksek elektrik faturaları ile mücadele etmek için PTT'nin desteğinden faydalanabilirsiniz. Bu sayede, dar gelirli haneler de elektrik faturalarını ödeyebilecekleri için daha rahat bir yaşam sürebilirler.