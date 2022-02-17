EKONOMİ
17 Şubat 2022 - 11:46

Elektrik faturası düzenlemesinde esnafa indirimli tarife!

Elektrik faturalarıyle ilgili düznelemede esbaflar için yeni bir tarife uygulanacağı öğrenilirken, yüzde 25 gibi bir indirimin yapılacapğı konuşuluyor.

EKONOMİ
17 Şubat 2022 - 11:46
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Elektrik faturası düzenlemesinde esnafa indirimli tarife!
Son düzenlemeler sonrası iyice kabaran elektrik faturaları vatandaşlardan çok esnafı da zorlamaya başladı. Konuyla ilgili gelen talepleri değerlendiren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ise yeni düzenleme yapılması için harekete geçti.








Bakan Fatih Dönmez, yapılan çalışmalara ilişkin verdiği bilgilerde ise hem vatandaşın hem de esnafın üzerindeki enerji yükünün nasıl azaltılacağı ile ilgili uzun müzakereler yaptıklarını söyledi. Kamuoyunda sürekli bahsedilen saatlerin okunma aralığıyla ilgili de konuşan Bakan Dönmez, bununla ilgili herhangi bir hak kaybının olmadığını ifade etti.



Bakan Dönmez açıklamasında esnaflara yönelik indirimli tariflerin gelebileceği müjdesini verirken bu yöndeki amacın tüm değişiklikleri 1 Mart'a kadar tamamlayabilmek olduğunu aktardı.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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