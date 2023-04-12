YAŞAM
12 Nisan 2023 - 13:30

Elektrik faturası evine gelenler dikkat! Faturanızı kontrol edin: Bu detay varsa indirim yapılacak

Geçtiğimiz hafta yapılan AK Parti Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik ve doğal gaz faturalarındaki indirimle ilgili açıklamalarda bulundu. Adı soyadı bulunan kişilerin elektrik faturasında yapılacak indirimler hakkında detaylı bilgi verildi. Ayrıntılar haberimizde...

YAŞAM
12 Nisan 2023 - 13:30
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Elektrik faturası evine gelenler dikkat! Faturanızı kontrol edin: Bu detay varsa indirim yapılacak
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Geçtiğimiz hafta yapılan AK Parti Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik ve doğal gaz faturalarındaki indirimle ilgili açıklamalarda bulundu. Adı soyadı bulunan kişilerin elektrik faturasında yapılacak indirimler hakkında detaylı bilgi verildi.

CUMHURBAŞKANI MÜJDEYİ VERDİ: YÜZDE 15 İNDİRİM!

elektrik fatura



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki konuşmasında birçok kesime yönelik müjdeler verdi. Bu müjdeler arasında güvenlik korucularına, emeklilere bayram ikramiyesi zammı, doğalgaz ve elektrik faturası indirimi gibi çeşitli konular da yer aldı. Cumhurbaşkanı, elektrik faturalarındaki %15'lik indirimin nisan ayından itibaren yansıtılacağını da açıkladı. Bu indirim sayesinde vatandaşlar daha düşük faturalar ödeyecekler. Ayrıca, yeni enerji müjdeleri de verildiği belirtildi.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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