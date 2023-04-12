Elektrik faturası evine gelenler dikkat! Faturanızı kontrol edin: Bu detay varsa indirim yapılacak







CUMHURBAŞKANI MÜJDEYİ VERDİ: YÜZDE 15 İNDİRİM!







Geçtiğimiz hafta yapılan AK Parti Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik ve doğal gaz faturalarındaki indirimle ilgili açıklamalarda bulundu. Adı soyadı bulunan kişilerin elektrik faturasında yapılacak indirimler hakkında detaylı bilgi verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki konuşmasında birçok kesime yönelik müjdeler verdi. Bu müjdeler arasında güvenlik korucularına, emeklilere bayram ikramiyesi zammı, doğalgaz ve elektrik faturası indirimi gibi çeşitli konular da yer aldı. Cumhurbaşkanı, elektrik faturalarındaki %15'lik indirimin nisan ayından itibaren yansıtılacağını da açıkladı. Bu indirim sayesinde vatandaşlar daha düşük faturalar ödeyecekler. Ayrıca, yeni enerji müjdeleri de verildiği belirtildi.