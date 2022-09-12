EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 04:15

Elektrik faturası ile baş edemiyenlere müjde! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteği başladı! O destek ödemesi tüm ihtiyaç sahiplerine yapılacak!

Pek çok aile temel giderlerini karşılamakta zorlanıyor. Bu kapsamda devlet, ihtiyaç sahipleri için ödeme yardımı yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine elektrik tüketimi yardımı yapmaktadır. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 04:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Elektrik faturası ile baş edemiyenlere müjde! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteği başladı! O destek ödemesi tüm ihtiyaç sahiplerine yapılacak!


Bakanlık tarafından sağlanan verilere göre, yılın ilk altı ayında elektrik tüketim desteği ile 2 milyon 345 bin 939 haneye 1 milyar 860 milyon 415 bin 498 TL yardımda bulunuldu.

Sadece 3 yıl içerisinde elektrik ihtiyacı olan ev sayısı 1 milyon arttı. 2019 yılında 1 milyon 343 bin 109 haneye, 2020 yılında 1 milyon 659 bin 448 haneye ve 2021 yılında 1 milyon 801 bin 835 haneye elektrik faturası desteği ödenmiştir.

Doğalgaz Tüketim Desteği



Yer alan haberlere göre, bu senenin şubat ayı içerisinde başlamış olan ve senelik 450 - 1.150 Türk Lirası arasındaki Doğal Gaz Tüketim Desteği’nden faydalanan 330.804 hanede, 114 milyon 182 bin 199 Türk Lirası kaynak kullanılmıştır. Oturulmayacak düzeyde eskimiş, bakımsız ve hijyenik olmayan hanelerde hayatını sürdüren muhtaç 16.424 hane olduğu belirlenmiştir. Ocak-Haziran 2022 tarihlerinde bu hanelerde oturanlara 52 milyon 246 bin 119 TL barınma yardımı yapılmıştır.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları artışa ayak uydurdu! Bilezikler Kapış kapış gidiyor! Yatırımın tam zamanı...
14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları artışa ayak uydurdu! Bilezikler Kapış kapış gidiyor! Yatırımın tam zamanı...
Emekli maaşınıza ek ödeme yapılacak! Emekliler en çok bu habere sevinecek! 500, 625, 750 TL ek para almak için işte şartlar!
Emekli maaşınıza ek ödeme yapılacak! Emekliler en çok bu habere sevinecek! 500, 625, 750 TL ek para almak için işte şartlar!
Bankaların kıyasıya yarışına dur deniliyor! Emekli maaş promosyonu yarışına yasal düzenleme çalışmaları başladı! Promosyon için acele edin!
Bankaların kıyasıya yarışına dur deniliyor! Emekli maaş promosyonu yarışına yasal düzenleme çalışmaları başladı! Promosyon için acele edin!
O bakanlıktan çocuğu olan aileler için müjde gibi haber! Bakanlık karşılıksız 1. 300 yardım dağıtıyor! Başvuruyu kaçırmayın
O bakanlıktan çocuğu olan aileler için müjde gibi haber! Bakanlık karşılıksız 1. 300 yardım dağıtıyor! Başvuruyu kaçırmayın
BKM Express ne demek, nasıl kullanılır? BKM Express avantajları
BKM Express ne demek, nasıl kullanılır? BKM Express avantajları
Analistler dolar için yeni tarihi işaret etti! Doları olan nefes tutuyor! Analistlerin işaret ettiği o tarih! Bakın neler olacak
Analistler dolar için yeni tarihi işaret etti! Doları olan nefes tutuyor! Analistlerin işaret ettiği o tarih! Bakın neler olacak
Son Haberler
Ucuz ev haberini TOKİ'den bekleyenler müjde... Asgari ücretliler bile bu kampanya ile ev sahibi olacak! Büyük müjde için son 2 gün kaldı!
Ucuz ev haberini TOKİ'den bekleyenler müjde... Asgari ücretliler bile...
EYT için herkes haber bekliyordu! Milyonları ilgilendiren EYT'de sıcak gelişme! İşte yeni Türkiye Modeli ve uygulanacağı tarih
EYT için herkes haber bekliyordu! Milyonları ilgilendiren EYT'de sıcak...
14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları artışa ayak uydurdu! Bilezikler Kapış kapış gidiyor! Yatırımın tam zamanı...
14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları artışa ayak uydurdu! Bilezikler...
Emekli maaşınıza ek ödeme yapılacak! Emekliler en çok bu habere sevinecek! 500, 625, 750 TL ek para almak için işte şartlar!
Emekli maaşınıza ek ödeme yapılacak! Emekliler en çok bu habere...
ALF Araştırma 2023 seçim anket sonuçlarını paylaştı! AK Parti ile CHP'nin oyları başa baş gidiyor! İşte son ankette göre oy dağılımı
ALF Araştırma 2023 seçim anket sonuçlarını paylaştı! AK Parti...
Bankaların kıyasıya yarışına dur deniliyor! Emekli maaş promosyonu yarışına yasal düzenleme çalışmaları başladı! Promosyon için acele edin!
Bankaların kıyasıya yarışına dur deniliyor! Emekli maaş promosyonu...
Sonunda buda oldu! Bahçeye düşen iç çamaşırını ev sahibine teslim etti hayatının sonu oldu
Sonunda buda oldu! Bahçeye düşen iç çamaşırını ev sahibine teslim...
Beşiktaş'ta taksi şoföründen korkunç taciz! Kadınları gizli görüntüleyen taksici polisten kaçtı!
Beşiktaş'ta taksi şoföründen korkunç taciz! Kadınları gizli görüntüleyen...
TOKİ sosyal konut başvuru tarihi ne zaman? TOKİ sosyal konut proje şartları
TOKİ sosyal konut başvuru tarihi ne zaman? TOKİ sosyal konut proje...
O ilimizde kuvvetli yağış bekleniyor! Şemsiyeleri hazır tutun! Çarşamba gününe kadar etkili olacak!
O ilimizde kuvvetli yağış bekleniyor! Şemsiyeleri hazır tutun! Çarşamba...
Evde çaydanlık nasıl temizlenir? En kolay kireçli, yanmış çaydanlık temizleme ve parlatma yöntemleri
Evde çaydanlık nasıl temizlenir? En kolay kireçli, yanmış çaydanlık...
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti Budapeşte pozlarını görenin aşık olası geliyor! Sosyal medyada kullanıcılar çiftin pozlarına yorum yağdırdı
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti Budapeşte pozlarını görenin...
O bakanlıktan çocuğu olan aileler için müjde gibi haber! Bakanlık karşılıksız 1. 300 yardım dağıtıyor! Başvuruyu kaçırmayın
O bakanlıktan çocuğu olan aileler için müjde gibi haber! Bakanlık...
Oyun tutkunları bu haber size! Steam’de indirim rüzgarları esiyor! Büyük indirimler başladı!
Oyun tutkunları bu haber size! Steam’de indirim rüzgarları esiyor!...
Boğaz ağrısı için ne iyi gelir, nasıl rahatlatılır? Boğaz ağrısına hızlı ve kesin evde doğal tedavi yöntemleri
Boğaz ağrısı için ne iyi gelir, nasıl rahatlatılır? Boğaz ağrısına...