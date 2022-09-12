Elektrik faturası ile baş edemiyenlere müjde! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteği başladı! O destek ödemesi tüm ihtiyaç sahiplerine yapılacak!







Doğalgaz Tüketim Desteği







Bakanlık tarafından sağlanan verilere göre, yılın ilk altı ayında elektrik tüketim desteği ile 2 milyon 345 bin 939 haneye 1 milyar 860 milyon 415 bin 498 TL yardımda bulunuldu.Sadece 3 yıl içerisinde elektrik ihtiyacı olan ev sayısı 1 milyon arttı. 2019 yılında 1 milyon 343 bin 109 haneye, 2020 yılında 1 milyon 659 bin 448 haneye ve 2021 yılında 1 milyon 801 bin 835 haneye elektrik faturası desteği ödenmiştir.Yer alan haberlere göre, bu senenin şubat ayı içerisinde başlamış olan ve senelik 450 - 1.150 Türk Lirası arasındaki Doğal Gaz Tüketim Desteği’nden faydalanan 330.804 hanede, 114 milyon 182 bin 199 Türk Lirası kaynak kullanılmıştır. Oturulmayacak düzeyde eskimiş, bakımsız ve hijyenik olmayan hanelerde hayatını sürdüren muhtaç 16.424 hane olduğu belirlenmiştir. Ocak-Haziran 2022 tarihlerinde bu hanelerde oturanlara 52 milyon 246 bin 119 TL barınma yardımı yapılmıştır.