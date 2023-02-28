Elektrik faturası yüksek gelenler müjde! Bu küçük tedbir ile elektrik faturası yarı yarıya düşecek!







ELEKTRİK FATURASINI YÜZDE 50 DÜŞÜRMEK İÇİN BU HAMLEYİ DENEYİN! İŞE YARIYOR

KARBONAT TASARRUFTAKİ GİZLİ SİLAHINIZ







KİREÇLERİ MAKİNEDE BİRİKTİRMEMENİZ ŞART

Elektrik faturası yüksek gelenler için çamaşır makinesinde yapacakları tek bir hamle, faturayı yüzde 50 oranında azaltabilir. Bu hamle, çamaşır makinesini düşük sıcaklıkta çalıştırmak ve mümkün olduğunca az deterjan kullanmaktır. Bu sayede, enerji tüketimi ve su tüketimi azalacak, dolayısıyla fatura da düşecektir. Ayrıca, çamaşır makinesini tamamen doldurmak da enerji tasarrufu sağlar ve faturayı düşürür. Bu basit ama etkili yöntemlerle elektrik faturası yüksek gelenler, fatura tutarını ciddi oranda azaltabilirler.Yükselen elektrik faturaları karşısında tasarruf etmek için yapılacak birkaç küçük değişiklikle hem faturalar düşürülebilir hem de çevre dostu bir enerji kullanımı sağlanabilir. Örneğin, evde kullanılmayan cihazların fişleri çekilerek enerji tasarrufu yapılabilir. Ayrıca, LED ampuller kullanarak daha az enerji tüketen ve daha uzun ömürlü bir aydınlatma sağlanabilir. Diğer bir yöntem ise evin yalıtımını iyileştirerek enerji kayıplarının önüne geçmek olabilir. Elektrikli cihazların doğru kullanımı ve enerji tasarruflu programların kullanımı da faturaları düşürmek için etkili yöntemler arasında yer alır.Uzmanlar, sıcaklık derecesini artırmakla birlikte enerji tüketimini de arttıran çamaşır yıkama işleminde karbonat kullanımının faydalı olabileceğini belirtiyor. Karbonat eklenen 60 derece sıcaklıkta yıkanan çamaşırların daha az deterjan kullanılarak 40 derecede daha kısa sürede yıkanabileceği ifade ediliyor. Böylece temizlik kaygısından ödün vermeden enerji tasarrufu sağlanabileceği öneriliyor.Elektrik faturaları bir süredir yükselişte ve artış hızı pandemi sonrası iki katına çıktı. Daha önce elektrik faturalarına yılda bir kez zam yapılırken, pandeminin tetiklediği enerji krizi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki çekişme nedeniyle faturalar artık yılda iki, üç hatta dört kez zamlanıyor. . Artan maliyetler elektrik fiyatlarının vatandaşlara faturaları açısından külfetli gelmesine neden oldu. Sonuç olarak, para tasarrufu yapmak kaçınılmazdır ve dünya çapında birçok ülke enerji krizine yanıt olarak enerji tasarrufu önlemleri almaya başlamıştır. Bu bağlamda iklim krizini de dikkate almak gerekiyor ve evde alınabilecek küçük önlemler hem elektrik faturalarının ucuzlamasına hem de daha sağlıklı ve temiz enerji kullanımına yol açabilir. Bu nedenle uzmanlar, temizlik konusunda endişeleri olanlara çamaşırların daha düşük sıcaklıklarda yıkanmasını ve karbonat kullanılmasını önermektedir. 60 derecede yıkamalara bir yemek kaşığı karbonat ekleyip 40 derecede daha az deterjanla ve daha kısa sürede yıkamanın enerji tasarrufu sağlayabileceğini öne sürüyorlar. Ayrıca uzmanlar, makinenin verimli çalışmasını sağlamak ve kireç birikmesini önlemek için belirli aralıklarla kireç önleyici kullanılmasını ve makineyi az miktarda çamaşırla çalıştırmamayı önermektedir. Bu yöntemler, hem aylık hem de yıllık faturalarda tasarruf sağlamada etkili olabilir.