Elektrik faturası yüksek gelenler müjde! Bu küçük tedbir ile elektrik faturası yarı yarıya düşecek!

Elektrik faturası yüksek gelenler için çamaşır makinesinde yapacakları tek bir hamle, faturayı yüzde 50 oranında azaltabilir. Bu hamle, çamaşır makinesini düşük sıcaklıkta çalıştırmak ve mümkün olduğunca az deterjan kullanmaktır. Bu sayede, enerji tüketimi ve su tüketimi azalacak, dolayısıyla fatura da düşecektir. Ayrıca, çamaşır makinesini tamamen doldurmak da enerji tasarrufu sağlar ve faturayı düşürür. Bu basit ama etkili yöntemlerle elektrik faturası yüksek gelenler, fatura tutarını ciddi oranda azaltabilirler.
ELEKTRİK FATURASINI YÜZDE 50 DÜŞÜRMEK İÇİN BU HAMLEYİ DENEYİN! İŞE YARIYORYükselen elektrik faturaları karşısında tasarruf etmek için yapılacak birkaç küçük değişiklikle hem faturalar düşürülebilir hem de çevre dostu bir enerji kullanımı sağlanabilir. Örneğin, evde kullanılmayan cihazların fişleri çekilerek enerji tasarrufu yapılabilir. Ayrıca, LED ampuller kullanarak daha az enerji tüketen ve daha uzun ömürlü bir aydınlatma sağlanabilir. Diğer bir yöntem ise evin yalıtımını iyileştirerek enerji kayıplarının önüne geçmek olabilir. Elektrikli cihazların doğru kullanımı ve enerji tasarruflu programların kullanımı da faturaları düşürmek için etkili yöntemler arasında yer alır.
KARBONAT TASARRUFTAKİ GİZLİ SİLAHINIZ
Uzmanlar, sıcaklık derecesini artırmakla birlikte enerji tüketimini de arttıran çamaşır yıkama işleminde karbonat kullanımının faydalı olabileceğini belirtiyor. Karbonat eklenen 60 derece sıcaklıkta yıkanan çamaşırların daha az deterjan kullanılarak 40 derecede daha kısa sürede yıkanabileceği ifade ediliyor. Böylece temizlik kaygısından ödün vermeden enerji tasarrufu sağlanabileceği öneriliyor.