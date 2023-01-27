Elektrik faturasında yüzde 12 indirim! EPDK'dan flaş duyuru: Şubat ayından itibaren sanayi için geçerlidir!













ELEKTRİK FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

"ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN YÜZDE 12 İNDİRİM BEKLİYORUZ”

"ÇOK KISA SÜREDE TÜM TÜKETİCİLERİMİZE KARŞI YANSIMALARI GÖRECEĞİZ"

Sanayi elektriğine indirim yapılacağı müjdesi geldi. Haberi EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz açıkladı. Yılmaz açıklamasında sanayi gücünde yüzde 12 oranında bir indirim beklendiğini duyurdu.EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yaptığı açıklamasında, indirimin şubat ayı itibariyle geçerli olacağını belirtirken "Bu indirimin çok kısa sürede tüm tüketicilere yansıyacağını teyit ediyorum." diye konuştu. Yılmaz, konuşmasının devamında ayırca; 4 bin 200 lira olan serbest piyasa elektrik tavan fiyatlarının da 3 bin 650 liraya düşürülme işleminin uygulandığını ifade etti.Elektrik üretimindeki söz konusu maliyetlerindeki düşüşün piyasaya olumlu yansımaya devam ettiğinin altını çizen Yılmaz, maliyet bazlı düşüş eğilimi devam ederken fiyat hareketlerinin yakından takip edilerek kısa sürede piyasaya yansımasını beklediğini vurguladı. Elektrik piyasasındaki düşüş eğiliminin devam ettiğini kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:“Özellikle kış aylarında meydana gelen olumlu bir gelişme. Yönetim Kurulu kararı ile serbest piyasada elektriğin tavan fiyatını 4.200 TL'den 3.650 TL'ye indirdik. Bu nedenle, özellikle elektrik tüketiminin açık piyasa fiyatının üzerinde olduğu endüstriyel tesislerde elektrik fiyatlarının Şubat ayına göre yüzde 12 düşmesini bekliyoruz. Sadece serbest tüketicilere odaklanan serbest piyasa indirimlerinin vergi hesaplanırken dikkate alınmaması gerektiğini söyleyen Yılmaz, düşüş eğiliminin tüm tüketici grupları için vergilere olumlu yansıması gerektiğine dikkat çekiyor.Azami ödeme mekanizması altında oluşturdukları grupla tüm tüketicilerin korunmasına devam edeceklerini kaydeden Mustafa Yılmaz, “Ayrıca maliyet bazlı indirimler de tabi ki çok önemli. Pazarlar genelinde maliyet bazlı bu düşüş, büyük ölçüde tüketimi yüksek olan endüstriyel tüketici grubuna yansımaktadır. Ancak bu düşüş trendi devam ettikçe devam edeceğini düşünüyoruz. Bunun yansımasını çok kısa bir süre sonra tüm tüketicilerimize göreceğiz." dedi.