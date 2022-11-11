Elektrik faturasını internetten ödeyenlere 150 TL indirim haberi geldi!







Tek başvuruyla 150 TL fatura indirimi







Son tarih 30 Kasım

Elektrik, doğal gaz ve su faturalarına yapılan zamlar son dönemde vatandaşları oldukça zorluyor. Fatura borcunu ödeyemeyenlerin sayısı hızla artarken artık birçok kişi işlemlerini kredi kartı aracılığı ile gerçekleştiriyor. Faturalarını internet üzerinden ödeyenler için yeni bir kampanyanın duyurusu yapıldı. Kampanya ile otomatik fatura talimatı veren müşteriler 150 TL kazanacaklar.Axess kart kullanıcıları için kaçırılmaz bir kampanyanın duyurusu yayımlandı. Kasım ayında Enerjisa faturaları için otomatik ödeme talimatı verenler chip para kazanacak. Kampanyaya katılım ile her bir fatura talimatına 25 TL, toplamda 150 TL’ye kadar chip para kazanma imkanı tanınıyor.Axess resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Kasım ayında Enerjisa fatura talimatı için FATURAC yazıp 4566’ya gönderenler, fatura talimatı için 25 TL chip para fırsatından yararlanıyor. Ayrıca verecekleri her bir ek fatura talimatı ile ek gelir elde edebiliyorlar. Örneğin 1 ya da 2 fatura için 25 TL, 2 ya da 4 yeni fatura için 75 TL, 5 ve daha fazlası için 150 TL chip para kazanabilecekler. Otomatik fatura ödeme talimatları Akbank Mobil, Akbank İnternet, Akbank şubeleri ve 444 25 25 Akbank Müşteri İletişim Merkezi üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.Axess, Axess Öğrenci ve Free kartları ile 1 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında otomatik ödeme talimatı verenler bu kampanyadan yararlanabilecekler. Kampanya kapsamında kazanılan ödül tutarı 2 Aralık 2022 günü ilgili karta chip para olarak yükleniyor. Ödül, yalnızca yeni verilen otomatik ödeme talimatları için geçerli olmaktadır. Daha önce kredi kartı ile talimat vermiş kişiler, bu talimatlarını iptal edip yeniden verirse ya da banka hesabına tanımlı olan fatura ödeme talimatlarını iptal ederek kredi kartından yeni talimat oluşturursa kampanyadan yararlanamıyor. Kampanyaya katılan kişilerin 6 ay boyunca talimatlarını iptal etmemeleri gerekiyor. eğer iptal ederlerse verilen hediye tutarı geri alınıyor. Kampanyaya katılmak ise oldukça basit. 30 Kasım 2022 tarihine kadar Akbank Mobil üzerinden KAMPANYAYA KATIL butonuna tıklamak ya da telefonlarınızın kısa mesaj bölümünden FATURAC yazıp 4566’ya SMS göndermek yeterli olmaktadır. Kampanyaya ilişkin detaylar Axess.com.tr adresi üzerinde yer almaktadır.