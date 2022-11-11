Elektrik faturasını internetten ödeyenlere 150 TL indirim haberi geldi!

Elektrik, doğal gaz ve su faturalarına yapılan zamlar son dönemde vatandaşları oldukça zorluyor. Fatura borcunu ödeyemeyenlerin sayısı hızla artarken artık birçok kişi işlemlerini kredi kartı aracılığı ile gerçekleştiriyor. Faturalarını internet üzerinden ödeyenler için yeni bir kampanyanın duyurusu yapıldı. Kampanya ile otomatik fatura talimatı veren müşteriler 150 TL kazanacaklar.
Tek başvuruyla 150 TL fatura indirimiAxess kart kullanıcıları için kaçırılmaz bir kampanyanın duyurusu yayımlandı. Kasım ayında Enerjisa faturaları için otomatik ödeme talimatı verenler chip para kazanacak. Kampanyaya katılım ile her bir fatura talimatına 25 TL, toplamda 150 TL’ye kadar chip para kazanma imkanı tanınıyor.
Axess resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Kasım ayında Enerjisa fatura talimatı için FATURAC yazıp 4566’ya gönderenler, fatura talimatı için 25 TL chip para fırsatından yararlanıyor. Ayrıca verecekleri her bir ek fatura talimatı ile ek gelir elde edebiliyorlar. Örneğin 1 ya da 2 fatura için 25 TL, 2 ya da 4 yeni fatura için 75 TL, 5 ve daha fazlası için 150 TL chip para kazanabilecekler. Otomatik fatura ödeme talimatları Akbank Mobil, Akbank İnternet, Akbank şubeleri ve 444 25 25 Akbank Müşteri İletişim Merkezi üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.