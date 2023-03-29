Finans
29 Mart 2023 - 23:15

Elektrik, su, doğalgaz faturası 300 TL'den fazla gelenler dikkat! Bunu yapanlar 200 TL daha az ödeyecek

Kuveyt Türk Bankası'nın yeni kampanyası, müşterilerine faturalarında 200 TL tasarruf etme fırsatı sunuyor. Görüntülü arama ile banka müşterisi olmak çok kolay, fatura ödemelerini banka aracılığıyla yapmanın ödülü ise 200 TL

Finans
29 Mart 2023 - 23:15
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Elektrik, su, doğalgaz faturası 300 TL'den fazla gelenler dikkat! Bunu yapanlar 200 TL daha az ödeyecek
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Kuveyt Türk Bankası, müşterilerinin faturalarını azaltmalarına yardımcı olmayı amaçlayan yeni bir kampanyayı resmi internet sitesinden duyurdu. Kampanya kapsamında müşteriler elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarını banka aracılığıyla ödeyerek 200 TL kazanabilecek. 

Görüntülü Görüşme ile Banka Müşterisi Olmak

Şubeye gitmeye gerek kalmadan görüntülü görüşme ile banka müşterisi olunabilir. 1 Ocak'tan sonra, Kuveyt Türk Mobil üzerinden görüntülü görüşme ile Kuveyt Türk müşterisi olanlar, 1 Ocak - 31 Mayıs arasında herhangi bir kanaldan ödenen her fatura talimatı için 50 TL ve en fazla 200 TL Altın Puan kazanacak.



Kuveyt Türk Bankası'nın yeni kampanyası, müşterilerine faturalarında 200 TL tasarruf etme fırsatı sunuyor. Görüntülü arama ile banka müşterisi olmak çok kolay, fatura ödemelerini banka aracılığıyla yapmanın ödülü ise çok büyük.

Kampanya Detay ve Koşulları

Kampanyadan Kuveyt Türk Mobil üzerinden görüntülü görüşme ile Kuveyt Türk müşterisi olan tüm bireysel müşteriler faydalanabilir. 1 Ocak - 31 Mayıs tarihleri arasında herhangi bir kanaldan en az 1, en fazla 4 adet otomatik fatura talimatı verilmeli. Kampanyaya katılım 20.000 kişi ile sınırlı.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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