Kuveyt Türk Bankası, müşterilerinin faturalarını azaltmalarına yardımcı olmayı amaçlayan yeni bir kampanyayı resmi internet sitesinden duyurdu. Kampanya kapsamında müşteriler elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarını banka aracılığıyla ödeyerek 200 TL kazanabilecek.
Finans
29 Mart 2023 - 23:15
Elektrik, su, doğalgaz faturası 300 TL'den fazla gelenler dikkat! Bunu yapanlar 200 TL daha az ödeyecek
Kuveyt Türk Bankası'nın yeni kampanyası, müşterilerine faturalarında 200 TL tasarruf etme fırsatı sunuyor. Görüntülü arama ile banka müşterisi olmak çok kolay, fatura ödemelerini banka aracılığıyla yapmanın ödülü ise 200 TL
Finans
29 Mart 2023 - 23:15