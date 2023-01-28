Elektrik, su, doğalgaz faturası yüksek gelenler! Bakanlık yüzde 50 indirim yapacak: Başvurular alınmaya başladı







DESTEĞİN DETAYLARI BELLİ OLDU!







Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek!Muhteşem haber! Yüksek faturalardan şikayet eden vatandaşlar için müjde geldi! Belediyeler, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için son dönemlerde çeşitli isimler altında destek ödemesi yapıyor ve bu destekler arasına su faturalarında yüzde 50 indirim müjdesi eklendi! Binlerce aile bu indirimden yararlanabilecek ve faturalarının yükünü hafifletecekler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu indirim ile vatandaşların faturalardan dert yanmasının önüne geçilecek.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Belediye, yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi 10 bin aile için su faturalarında yüzde 50 indirim uygulayacağını duyurdu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destek kampanyalarını sürdürmesiyle birlikte, belediyeler de ihtiyaç sahibi vatandaşlarına yardım etmek için çalışmalarına devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 12 bin aileye her ay düzenli olarak ücretsiz gıda alışveriş hizmeti verdiğini ve su faturalarında yüzde 50 indirim sağladığını belirtti. Bu müjde binlerce aile için büyük bir rahatlık olacak.