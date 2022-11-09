Elektrik, su, doğalgaz faturasını yatıranın 120 TL'si iade ediliyor: 30 Kasım'a kadar başvuru şart







Faturasını internetten ödeyenler kazanıyor







Kampanya detayları:

QNB Finansbank otomatik fatura ödeme talimatı nasıl verilir?

QNB Finansbank müşterileri kazanmaya devam ediyor. QNB Finansbank’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusuna göre, otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilere 120 TL’ye kadar hediye veriliyor. Yeni müşterilere özel oluşturulan kampanya Kasım ayı itibarıyla başladı.QNB Finansbank’ın otomatik fatura ödeme talimatı kampanyasına göre, 1 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında QNB Finansbank vadesiz hesaplarından yapılacak her yeni aktif otomatik fatura ödeme talimatına, talimat başına 40 TL, toplamda 120 TL’ye varan Parapuan hediye ediliyor.Örneğin elektrik faturası için talimat verene 40 TL, doğal gaz faturası talimatı verene 40 TL, su faturası talimatı verene 40 TL olmak üzere toplam 3 fatura talimatı verilmesi halinde 25 gün geçerli olacak ParaPuan kazanma şansı yakalayabilirsiniz.QNB Finansbank tarafından duyurusu yapılan kampanyadan yalnızca yeni müşteriler yararlanabiliyor. Bu müşteriler 1 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında verecekleri toplam 3 otomatik fatura ödeme talimatı için 120 TL kazanıyorlar. Bu talimatlar için 31 Aralık 2022 tarihine kadar ilgili faturanın en az 1 kez ödenmiş olması gerekiyor. Kazanılan puanlar, 2 Ocak – 9 Ocak 2023 tarihleri arasında CardFinans Nakit kartına yüklenecek. Kişinin CardFinans Nakit kartı yok ise ParaPuan’ın yüklenmesi mümkün olmuyor. Hesaplara yüklenen para puanların geçerlilik süresi 25 gündür. Bu süre içerisinde kullanılmayan puanlar hesaptan geri alınıyor.Otomatik fatura ödeme talimatı vererek 120 TL’ye kadar parapuan kazanmak isteyen müşteriler, bu işlemlerini internet üzerinden, şubelerden ya da çağrı merkezleri üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. QNB Mobil üzerinden Ödemeler, ardından da Otomatik Ödeme Talimatları menüsünden işlem dakikalar içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Aynı zamanda 0850 222 0900 numaralı çağrı merkezinden de otomatik fatura ödeme talimatı verebilirsiniz.