Elektrik, su ve doğalgaz faturası ödeyenler dikkat! Bunu yapanlar faturanın 120 TL'sini geri alacak

KAMPANYA DETAYLARI

QNB Finansbank, müşterilerine özel bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında, internet sitesi üzerinden verilecek otomatik fatura ödeme talimatları için ParaPuan kazanma fırsatı sunuluyor. Bu fırsatı değerlendiren müşteriler, QNB Finansbank vadesiz hesapları veya CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları üzerinden her yeni otomatik fatura ödeme talimatı başına 40 TL'ye kadar ParaPuan kazanabilecekler. Toplamda ise 120 TL'ye kadar kazanılabilecek ParaPuan'lar, fatura ödeme talimatının verildiği tarihten itibaren 25 gün boyunca geçerli olacak. Ancak bu sürenin sonunda kullanılmayan ParaPuan'lar geri alınacak.Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, QNB Finansbank şubeleri, çağrı merkezi, QNB Mobil veya Bireysel İnternet Bankacılığı üzerinden fatura ödeme talimatlarını verebilirler. Ancak kampanyaya sadece bir kez katılım sağlanabileceğini unutmamak gerekiyor. Ayrıca, kampanyaya dahil olan faturalar ile başka kampanyalara katılım gerçekleştirilemeyecek ve kazanılan ParaPuan'lar, CardFinans Nakit kartına veya kredi kartına yüklenecektir.QNB Finansbank'ın bu kampanyası, müşterilerine avantajlı bir fatura ödeme deneyimi sunarken aynı zamanda ParaPuan kazanma fırsatı sağlıyor. Bu nedenle, müşterilerin kampanyadan faydalanarak ek kazanç elde etmeleri mümkün oluyor. QNB Finansbank'ın bu kampanyası, müşterilerine hem kolay bir fatura ödeme deneyimi sunuyor hem de ekonomik avantajlar sağlıyor. Kampanya kapsamında verilecek olan ParaPuan'lar, fatura ödeme talimatları sayesinde biriken para puanları olarak kazanılabilecek. Bu sayede müşteriler, faturalarını düzenli ödeyerek hem finansal disiplinlerini koruyacaklar hem de kazandıkları ParaPuan'lar ile daha birçok alanda avantaj sağlayacaklar.Ayrıca, kampanyaya katılmak için müşterilerin QNB Finansbank şubelerine gitmelerine veya çağrı merkezini aramalarına gerek yok. QNB Mobil veya Bireysel İnternet Bankacılığı üzerinden de fatura ödeme talimatı vermek mümkün. Bu da müşterilere zamandan tasarruf etme imkanı sunarken, kampanyaya katılımı kolaylaştırıyor.QNB Finansbank, CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları veya QNB Finansbank vadesiz hesabı üzerinden otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterileri için 1-30 Nisan tarihleri arasında bir kampanya düzenliyor. Kampanya dahilinde, her yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 40 TL'ye kadar ParaPuan kazanmak mümkün olacak. Toplamda kazanılabilecek ParaPuan miktarı ise 120 TL ile sınırlı olacak. Kazanılan ParaPuan'ların kullanım süresi 25 gün olacak ve bu süre sonunda kullanılmayan ParaPuan'lar geri alınacak. Kampanyaya katılan faturalar ile başka kampanyalara katılım gerçekleştirilemez. Ayrıca, kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler otomatik fatura ödeme talimatlarını QNB Finansbank şubelerinden, çağrı merkezinden, QNB Mobil veya Bireysel İnternet Bankacılığından verebilirler. Her müşteri kampanyadan sadece bir defa yararlanabilir ve toplamda en fazla 120 TL değerinde ParaPuan kazanabilir. Kampanya dahilinde iptal edilip yeniden verilen talimatlardan ödül kazanılamayacak ve hesaptan verilen talimatlar için ilgili faturanın 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Kazanılan ParaPuan'lar, kredi kartından verilen talimatın, 29 Eylül 2023 tarihine kadar en az bir kez ödenmesi ve verilen talimatların 31 Ekim 2023 tarihine kadar açık kalması şartıyla faturanın ödendiği ayın son iş günü CardFinans veya QNB First logolu kredi kartına yüklenecek.Aşağıdaki kredi kartları üzerinden yapacağınız talimatlar ne yazık ki kampanya kapsamına dahil değildir: Enpara kredi kartı CardFinans Ticari kredi kartı CardFinans Fix kredi kartı Sanal Kartlar CardFinans Trendyol kredi kartı Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartı Bu kredi kartlarına ait talimatlar, kampanya şartlarına uymadığı için maalesef kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.