Elektrik, su ve internet faturasında adı yazanlar dikkat! Bunu yapanlara 600 TL'lik fatura iadesi yapılacak: Duyuru yapıldı

Vatandaşlara önemli bir duyuru yapıldı. İnternet, su, elektrik faturalarında adı ve soyadı yazan vatandaşlar için 600 TL iade edileceği açıklandı. İade almak isteyenlerin 30 Eylül 2023 tarihine kadar fatura ödeme talimatı vermeleri gerekiyor. TEB Bankası ise müşterilerine otomatik ödeme talimatı verme kampanyası düzenliyor. Kampanyaya katılan müşteriler, 2 fatura için toplamda 600 TL'ye kadar iade kazanma şansı elde edebilecekler. İade fırsatı için son başvuru tarihi ise 30 Eylül 2023 olarak belirlendi. Bu iade kampanyasıyla birlikte vatandaşlar, adı ve soyadı yazan faturalar için ödedikleri tutarların bir kısmını geri alabilecekler. Ayrıca TEB Bankası'nın kampanyasıyla da otomatik ödeme talimatı vererek hem fatura ödemelerini düzenli hale getirebilir hem de iade kazanma şansı yakalayabilirler. Vatandaşların son başvuru tarihine kadar fatura ödeme talimatı vermeleri ve kampanyalara katılmaları önem taşıyor.TEB, müşterileri için geçerli olan bir kampanya düzenlemiştir. Kampanya, 4 Nisan - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında TEB müşterilerinin faydalanabileceği bir kampanyadır. Kampanya kapsamında, TEB vadesiz hesapları veya TEB kredi kartlarından yeni verilen en az 2 adet otomatik fatura talimatı için geçerlidir. Kampanya, diğer otomatik fatura ödeme kampanyalarıyla birleştirilemez. Tüm bireysel bankacılık müşterileri kampanyadan yararlanabilir.Otomatik fatura talimatı vermenin avantajlarından biri, faturaların zamanında ödenmesinin sağlanmasıdır. Bu sayede müşteriler, faturalarını unutmaları veya ödeme tarihlerini kaçırmaları gibi sorunlarla karşılaşmazlar. Ayrıca otomatik fatura talimatı vermek, fatura ödemeleri için her ay ayrı bir zaman ayırmak zorunda kalmadan zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Bu nedenle, TEB kampanyası gibi otomatik fatura talimatı veren bankaların kampanyaları, müşterilerin hayatını kolaylaştıran ve finansal yönetimlerine destek olan fırsatlar sunar.Kampanyaya katılmak için müşterilerimizin kampanya koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Bu koşullar şu şekildedir: Kampanya katılım tarihinden itibaren 30 Eylül 2023 tarihine kadar her ay 400 TL ve üzeri fatura ödemesi yapılmalıdır. Bu koşulu sağlayan müşteriler, ayda 100 TL geri ödeme kazanabilirler. Kampanya dönemi boyunca en fazla 600 TL iade kazanılabilir. Her ayın sonunda 100 TL geri ödeme almak için, ilgili ay tahsilat toplamının minimum 400 TL ve üzeri olması gerekmektedir. Kampanya kapsamında en az 2 adet yeni fatura talimatı verilmelidir. Talimat vermek istenen vadesiz mevduat hesabı veya TEB kredi kartı açık ve kullanılabilir durumda olmalıdır. Müşterilerimiz, kendi adlarına kayıtlı olmayan faturalar için de otomatik ödeme talimatı vererek kampanyaya katılabilirler. Kampanya dönemi boyunca verilen otomatik fatura talimatları kampanya dönemi içerisinde iptal edilmemelidir. Kampanya kapsamındaki iadeler, fatura ödemesinin gerçekleştirildiği ve kampanya koşullarının sağlandığı aydan sonraki ayın son iş gününe kadar vadesiz hesaba yapılacaktır. Kampanya, otomatik fatura talimatı olarak ödenen faturalar haricindeki fatura ödemelerini kapsamamaktadır. Otomatik ödeme talimatı verilen faturaların manuel olarak ödenmesi durumunda indirim yapılmayacaktır. Kampanya dönemi içinde verilen fatura talimatlarına, ilk ödeme kampanya döneminden sonra gerçekleştirilenler dahil olmak üzere iade yapılmayacaktır.Kampanya koşullarının yerine getirilip getirilmediği son kontrol tarihi olan 30 Eylül 2023 tarihine kadar yapılacak işlemler kampanya kapsamında dikkate alınacaktır.Kampanya döneminde verilen fatura talimatlarına ait ilk ödeme, kampanya dönemi sonrasında gerçekleştirilmiş olsa dahi, kampanya kapsamında iade yapılamayacaktır.Kampanyaya katılmak için, fatura talimatının tanımlanmasından önce CEPTETEB Mobil Uygulaması "Kampanyalar" sayfasından katılımın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.Türk ekonomi Bankası A.Ş, kampanya ve ürün özelliklerinin kullanım şartlarında değişiklik yapma ve iptal etme hakkını saklı tutar.