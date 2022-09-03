Elektrik Tellerinden Çıkan Kıvılcımlar Leylek Yuvasını Yaktı













Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, direkt olarak üzerinde bulunan leylek yuvasına sıçradı. Olayda bir at yanmaktan son anda kurtarıldı.İlçe bağlı Kapıkaya Kırsal Mahallesi'nde gece yarısı elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, direkt olarak üzerinde bulunan Leylek yuvasına sıçradı. Kıvılcımlar kısa sürede yangına dönüştü, leylek yuvasıyla birlikte elektrik direği yandı.Direkten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, elektrik dağıtım merkezini arayarak enerjiyi kapattırırken, direğe bağlı bir at, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.Yangın olayın gerçekleştiği yere çağrılan itfaiye tarafından söndürüldü.