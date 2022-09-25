YAŞAM
25 Eylül 2022 - 11:33

Elektrik tellerini hesaba katmadı, temizlik yaptığı fırça sapını kaldırınca olanlar oldu

Sakarya'da dükkan dışında temizlik yapan işçi, elindeki fırçanın sapının elektrik tellerine değmesi neticesinde akıma kapıldı. Bir anlık dalgınlığın kapı araladığı olay ise güvenlik kameralarına kaydedildi.

YAŞAM
25 Eylül 2022 - 11:33
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Elektrik tellerini hesaba katmadı, temizlik yaptığı fırça sapını kaldırınca olanlar oldu


Erenler ilçesinde bir temizlik firmasında çalışan işçi, binanın camlarını temizlerken kısa bir süre dalgınlıkla elindeki fırça sapını bina önünden geçen elektrik tellerine değdirdi. Olay sonrası işçi elektrik akımına kapıldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi yollandı.

Orkun Kaya



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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