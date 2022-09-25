Elektrik tellerini hesaba katmadı, temizlik yaptığı fırça sapını kaldırınca olanlar oldu













Erenler ilçesinde bir temizlik firmasında çalışan işçi, binanın camlarını temizlerken kısa bir süre dalgınlıkla elindeki fırça sapını bina önünden geçen elektrik tellerine değdirdi. Olay sonrası işçi elektrik akımına kapıldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi yollandı.